Wie warme Semmeln gingen die 120 Karten für das Sonnabend-Derby der Handball-Thüringenliga zwischen dem LSV Ziegelheim und dem HSV Ronneburg am Dienstag im Vorverkauf weg. Mehr Zuschauer sind nicht zugelassen, wenn sich beide Teams morgen um 17.30 Uhr in der Wieratalhalle gegenüber stehen.

Sowohl Ziegelheim als auch Ronneburg sind noch unbezwungen. Während man dem HSV einen Heimsieg gegen Goldbach (30:20) durchaus zutraute, überraschte der Saisonstart des LSV doch etwas. Erst deklassierte man Aufsteiger Post SV Gera in dessen Halle mit 33:21 und legte letzte Woche auch noch einen 30:28-Sieg bei der HSG Werratal 05 nach.

Platz zwei in der Tabelle sieht Ziegelheims Trainer Christian Vincenz als Momentaufnahme: „Meine Erwartungshaltung für das Spiel gegen Ronneburg ist nicht sonderlich groß. Ich glaube nicht an einer weitere Überraschung. Dafür ist der HSV einfach zu stark. Aber ich freue mich auf das Wiedersehen mit Trainer Stefan Koska, der eigentlich aufhören wollte, nun aber auf der Bank zurück ist.“

Der Tscheche Lukas Zverina wird den Ziegelheimern noch länger fehlen, da in der lädierten Wade nicht nur der Muskel, sondern auch ein Nerv angegriffen ist. Die Ronneburger ihrerseits schöpfen in Sachen Aufstellung aus dem Vollen. Einzig die eigenen Anhänger werden den Gästen fehlen, da das Hygienekonzept in Ziegelheim keine Auswärtsfans zulässt.