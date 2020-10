Ronneburger Handballer starten in die Saison

Als eine von drei Mannschaften ist der HSV Ronneburg in der Handball-Thüringenliga noch ohne Spiel. Das ändert sich am Sonnabend, wenn die Sieben des zurückgekehrten Meister-Trainers von 2017, Stefan Koska auf den SV Blau-Weiß Goldbach-Hochheim trifft. Der Anwurf im Hexenkessel in der Sporthalle Zeitzer Straße erfolgt um 19.30 Uhr und damit wegen der Corona-Auflagen eine halbe Stunde später als sonst üblich.

150 Zuschauer sind zugelassen. Einen Großteil der Tickets hat der Verein bereits über Dauerkarten abgesetzt. „Es wird Zeit, dass es endlich los geht. Für uns war der spätere Saisonbeginn gar nicht so schlecht, weil wir so noch etwas mehr Zeit zur Vorbereitung hatten. Jetzt stehen alle Spieler aus dem 14-er Kader bereit. Wir haben keine Verletzungen zu beklagen“, sieht Stefan Koska, der mit Enrico Olzmann einen sehr engagierten Co-Trainer an seiner Seite weiß, dem ersten Heimspiel optimistisch entgegen.

In der Vorwoche beobachtete der Coach die Goldbacher bei deren 27:20-Auswärtserfolg in Arnstadt. Selbst haben die Ronneburger nur zwei Testspiele absolviert, wobei man jeweils dem MHV-Oberligisten HC Einheit Plauen relativ knapp unterlag. „Das waren zwei Wochenpartien. Da hat bei uns der eine oder andere gefehlt. Plauen hat zum Oberliga-Start gegen Oberlosa unentschieden gespielt. Also waren wir so schlecht nicht“, meinte der Trainer, der Tests gegen einen höherklassigen Gegner den Vorzug gab. Mit Martin Bäumler kehrte ein Kreisläufer nach zwei Jahren Fußball-Pause zum HSV zurück.

Einziger externer Neuzugang bisher ist Philipp Stark vom Post SV Gera. Der 23-jährige Rechtshänder hat Stefan Koska in der Vorbereitung überzeugt. „An ihm werden wir viel Freude haben. Dass er ein so großes Entwicklungspotenzial besitzt, hatte ich gar nicht erwartet“, so der Trainer. Die Kaderplanungen bei den Ronneburgern sind noch nicht abgeschlossen. Zwei Spieler sollen noch hinzukommen. Allerdings müssen alle Formalitäten dazu noch unter Dach und Fach gebracht werden. Gegen die Goldbacher um Torwart-Hexer Florian Schneegaß geht es erstmal mit den derzeit zur Verfügung stehenden Spielern.

In der Vorsaison setzten sich die Ronneburger zu Hause mit 21:17 durch, kamen auswärts bei der 17:30-Pleite im letzten Spiel vor dem Saisonabbruch dann aber auch mächtig unter die Räder.

Der Oktober hat es mit fünf Partien in sich. Im Wochenrhythmus geht es nach dem Goldbach-Spiel gegen Ziegelheim (A/10.10.), Aufbau Altenburg (H/17.10.), Arnstadt-Plaue (H/24.10.) und den ThSV Eisenach II (A/25.10.).