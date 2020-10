Mitglieder von Rot-Weiß Erfurt treffen sich erst 2021

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt will seine außerordentliche Mitgliederversammlung im kommenden Frühjahr als Freiluftveranstaltung im Steigerwaldstadion abhalten. Angesichts der aktuellen Corona-Restriktionen gebe es keine andere Möglichkeit, wie Reike Meyer als Chef des Aufsichtsrates des Fünftligisten informierte.

Der Verein rechnet mit bis 700 Teilnehmern, was momentan die Auswahl an geeigneten Veranstaltungsorten stark einschränke. Sowohl der Parksaal der Arena, die Alte Parteischule oder die Thüringenhalle könnten aufgrund der Corona-Auflagen nicht genutzt werden, hieß es weiter. Die Messehalle komme aus finanziellen Gründen nicht in Betracht. Ein geschätzter Kostenaufwand von etwa 20.000 Euro sei nicht realisierbar. Auch eine Ausrichtung in digitaler Form wurde verworfen. Bei Beschlüssen beständen rechtliche Risiken.

„Sobald die Möglichkeit zur Durchführung einer solchen Großveranstaltung unter akzeptablen Bedingungen in Erfurt wieder gegeben ist, wird der Aufsichtsrat seiner satzungsgemäßen Aufgabe nachkommen und eine Mitgliederversammlung organisieren und einberufen“, sagt Aufsichtsratschef Reike Meyer.

Geplant war die Versammlung bereits am 28. März. Damals, zu Beginn der Corona-Krise, wurde die Zusammenkunft auf unbestimmte Zeit verschoben und soll nun also nach Möglichkeit im Frühjahr 2021 nachgeholt werden.