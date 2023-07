Rot-Weiß-Geschäftsführer Franz Gerber im Sport-Talk: „Der Verein zählt wieder was“

Erfurt. Rot-Weiß-Geschäftsführer Franz Gerber spricht im Sport-Talk über einen schwierigen Start, das Hemmnis hoher Stadionkosten und die Jugend als Zukunft.

Bayern oder 1860? Als gebürtigem Münchner fällt Franz Gerber die Entscheidung schwer, welcher Club aus der bayrischen Metropole ihm lieber sei. Er verbindet sehr schöne Zeiten mit beiden Vereinen. Die Zeit beim FC Rot-Weiß entwickelt sich seit seinem Einstieg vor rund drei Jahren nun ebenfalls mehr und mehr zu einer schönen Geschichte. Im Sport-Talk schaut der Geschäftsführer und Manager auf den schwierigen Beginn, hofft auf mehr Unterstützung und erzählt, warum er einen Aufstieg jedem Pokalsieg vorzöge. Ein Abriss.

"Wir sind noch nicht am Ziel" - Rot-Weiß Erfurts Geschäftsführer Franz Gerber im Interview



Franz Gerber über die größten Hürden beim Wiederaufbau...

Uns war von Anfang an klar, dass wir viel erreichen können. Wir hatten eine Vision. Nur war kein Vertrauen mehr da. Und keine Mannschaft. Alles lag am Boden. Es sind ein paar Spieler geholt worden. Mit denen wären wir sogar aus der Oberliga abgestiegen. Wir waren auf uns gestellt. Und wir mussten in ganz kurzer Zeit eine schlagkräftige Mannschaft aus dem Hut zaubern.

den Stand des Vereins in Erfurt...

Auch in der Stadt gab es ein riesiges Misstrauen. Man hatte das Gefühl, dass viele Leute, auch auf wichtigen Positionen, lieber gesehen hätten, dass Rot-Weiß von der Bildfläche verschwunden wäre; als dass es den Verein weiter gibt. Das war für mich verwunderlich. Weil ich immer gesagt habe: Egal, was passiert ist. Dieser Verein ist ein Kind dieser Stadt. Man darf ihn doch nicht fallen lassen, sondern muss ihn aufnehmen – wie einen verlorenen Sohn. Weil dieser Verein, und das zeigt sich jetzt, eine Riesenaushängeschild ist.

die Stellung in der Regionalliga...

Wirtschaftlich gesehen gehören wir ganz unten dazu. Wir haben immer noch große Probleme durch die Insolvenz. Wir haben unseren Etat im Vergleich zur Oberliga bereits enorm erhöht, arbeiten aber trotzdem mit einem Defizit. Von allein schaffen wir’s nicht. Ich würde mir mehr Unterstützung von der Stadt wünschen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass uns die Nutzung des Stadions – ein schönes ohne Wenn und Aber – im Jahr 700.000 Euro kostet. Kein Regionalligist muss so viel Geld für ein Stadion aufbringen. Und was besonders bitter aufstößt, ist, dass wir pro Zuschauer einen Euro an die Verkehrsbetriebe abgeben. Ohne, dass wir es nutzen.

die Bedeutung des Nachwuchses...

Der Verein versucht, das Nachwuchsleistungszentrum wieder zu beleben. Was auch mit großen Kosten verbunden ist. Man muss sehen, dass man in diesen Bereich auch gute Trainer rankriegt, gute Jugendliche. Die Jugend ist die Zukunft, auch für uns als erste Mannschaft.

die Zusammenarbeit mit Sohn Fabian als Cheftrainer...

Sicher ist man auch einmal unterschiedlicher Meinung. Wir haben familiär aber immer schon eine gute, freundschaftliche Verbindung gehabt. Fabian hat einen sehr guten Weg gemacht. Der alles entscheidende Mann in einem Club ist der Trainer. Er trifft die wichtigen Entscheidungen. Wir haben das Glück, dass sehr viele davon richtig sind.



die Chancen in der neuen Saison...

Man sieht es bei den anderen Vereinen, BFC, Cottbus, Jena, sogar Greifswald oder Altglienicke, wie dort aufgerüstet wird. Wir merken das. Wir wollten ja auch den einen oder anderen Spieler nach Erfurt holen, können finanziell aber bei Weitem nicht mithalten, was in den anderen Clubs geboten wird. Da der erste Platz diesmal direkt aufsteigt, nehmen einige Clubs sehr sehr viel Geld in die Hand. Vom Wirtschaftlichen her und von den Spielern, sind die ersten fünf Plätze besetzt. Dann muss man sehen, dass wir uns dahinter einreihen können und wieder eine gute Saison spielen.

den erneuten Umbruch...

Es ist schade, dass es wieder ein so großer wird. Selbst wenn sich jeder ganz gut einfügt, bedeutet das, dass sich so eine Mannschaft erst zusammenfinden muss. Ich hoffe, das gelingt uns relativ schnell.

das Insolvenzverfahren...

Wir haben den Eindruck, dass es vorangeht und das Verfahren zeitnah abgeschlossen werden kann. Das würde wesentlich mehr Vertrauen auf allen Feldern bringen. Dadurch kann die Jugendarbeit florieren.



den Test-Highlight gegen Borussia Dortmund am 22. Juli...

Toll, dass es uns gelungen, Borussia Dortmund nach Erfurt zu holen. Es gab im Vorfeld doch gewisse Spannungen, weil die Mannschaft vor einigen Jahren nicht bezahlt worden ist. Das ließ sich aus dem Weg räumen. Vielen Dank an den BVB. Der Vorverkauf läuft sehr gut. Wir haben fast 12.000 Karten abgesetzt. Und das nach einem Tag im freien Verkauf. Das ist gewaltig. Man sieht, der Verein zählt wieder was.