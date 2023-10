Rot-Weiß-Stürmer Elva hofft auf Länderspiel-Debüt für St. Lucia

Erfurt. Beim FC Rot-Weiß Erfurt darf ein dritter Spieler auf einen Länderspiel-Einsatz hoffen. Caniggia Elva wandelt damit auf den Spuren seines Vaters.

Beim FC Rot-Weiß Erfurt hat ein dritter Spieler eine Berufung in die Nationalmannschaft erhalten. Caniggia Elva wurde für zwei Länderspiele seines Geburtslandes St. Lucia, einem Inselstaat in der östlichen Karibik, berufen. Er wandelt damit auf den Spuren seines Vaters Titus, der einst für den Inselstaat 24 Länderspiele bestritten hat. Elva hofft auf einen Einsatz in der Nationalelf in der Nations League des Verbandes Concacaf mit Teams aus Nord-, und Mittelamerika sowie der Karibik, wenn St. Lucia zweimal gegen Guadeloupe antritt.

Elva besitzt auch die kanadische Staatsbürgerschaft, kam für jenes Land zu zwei Einsätzen in der U23-Auswahl. Zweimal wurde er für Kanadas Männer nominiert, musste beide Male aufgrund von Verletzungen letztlich verzichten. Auch deshalb ist es nun möglich, dass Elva vor seinem Debüt für St. Lucia steht.

Zuvor hatte bereits Sidny Cabral eine Einladung für die Nationalelf von Kap Verde erhalten. Abwehrmann Natanas Žebrauskas wurde für das EM-Qualifikationsspiel der U21-Auswahl von Litauen gegen Island nominiert.

