Routinier Ballenberger lässt Mühlberg jubeln

Als Routinier Vincent Ballenberger in der 88. Minute perfekt angespielt wurde, frei vor Torwart Felix Meister auftauchte und ins Eck verwandelte, war das Kreisoberliga-Derby entschieden. Während sich die Bank der SG Gleichen in eine Jubeltraube verwandelte, gingen die Köpfe bei den Reinhardsbrunnern nach unten. Das 3:0 bildete den Schlusspunkt eines verdienten Sieges der Hausherren über den Aufsteiger, der die Elf von Trainer Björn Böttner nach Punkten mit dem FSV gleichziehen lässt.

Dem Coach fiel nicht nur deshalb ein Stein vom Herzen. „Wir haben in den letzten Wochen sehr viel gearbeitet und wollten endlich wieder Tore aus dem Spiel heraus erzielen. Gerade in der zweiten Halbzeit hätten wir das dritte Tor aber früher schießen müssen“, meinte Böttner, während sein Gegenüber Peter Pracht mit der gezeigten Leistung seiner Schützlinge haderte. „Mühlberg hat uns den Schneid abgekauft. Das Körperliche hat uns nicht gelegen, wir sind eigentlich ein Team, das den Ball laufen lassen will und haben viele junge Spieler, die noch nicht so richtig in den Zweikampf gehen“, sah er Defizite bei seiner Elf. Mit guter Präsenz, aber nicht unfair agierend, hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel und gingen früh in Führung. Dennis Dämban setzte Christian Schlupp in Szene, der in den Strafraum eindrang und flach ins Eck zum 1:0 traf (10.).

Reinhardsbrunn trifft nur den Pfosten

Die SG gewann auch in der Folge die wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld und zeigte sich über die linke Seite gefährlich. Dem 2:0 gingen vertauschte Rollen voraus. Diesmal setzte sich Schlupp energisch durch, passte flach in die Mitte, wo Dämban den Ball nur noch über die Linie drücken musste (2:0/38.). Reinhardsbrunn strahlte im ersten Durchgang nur einmal Gefahr aus, als Christian Baumbach am Pfosten scheiterte (24.).

Nach dem Wechsel wurden die Gäste mutiger, ohne allerdings die ganz großen Chancen zu besitzen. Torwart Christian Förster bewies nicht nur viel Übersicht, sondern pflückte die hohen Eingaben sicher herunter. Auf der Gegenseite verpassten zunächst Schlupp und der eingewechselte Tom Holle die Vorentscheidung, als ihre Versuche neben das Tor trudelten. Dies blieb Ballenberger vorbehalten. Den letzten Aufreger erzeugte Förster, der sensationell auf der Linie gegen Christian Frank das 3:0 festhielt (90.). „Ich dachte, wir wären schon weiter. Es ist für alle ein Lernprozess, wir müssen spätestens in der Winterpause körperlich zulegen und cleverer agieren“, befand Pracht. Böttner freut sich derweil nach Wochen vieler Absagen über einen breiten Kader: „Das ist Gold wert.“