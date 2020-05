Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ruderregatta und Drachenbootrennen „fallen ins Wasser“

„Schweren Herzens mussten wir entscheiden, unsere Regatta, die größte Ruderregatta in Mitteldeutschland, und den Drachenboot-Cup 2020 abzusagen. Die Corona-Situation lässt wie bekannt keine andere Option zu“, sagt Peter Oppel, Vorsitzender des Lobensteiner Rudervereins (LRV).

Anlass dafür seien die weiter bis zum 25. Mai in Thüringen bestehenden Beschränkungen, was Personenanzahl, Masken, Mindestabstände und Zusammenkünfte in Vereinen und Freizeiteinrichtungen angeht. „Da diese nun abgesagten Veranstaltungen einige Genehmigungen, Planungen und Vorbereitungen erfordern, ist ein kurzfristiges Reagieren bei eventueller Lockerung nicht möglich. Die Kanuten, unsere Wassersportnachbarn in Saaldorf, haben ebenfalls ihre traditionelle Pfingstregatta abgesagt. Ein normaler Trainingsbetrieb war abgesehen vom Wintertraining in der Halle in diesem Jahr noch nicht möglich“, sagt Peter Oppel weiter.

So hielten sich die Mitglieder selber fit, bei Ausdauerlauf mit Strecken- und Zeitvorgabe und Ergometer-Training. Rudern auf dem Wasser ist derzeit nur im „Einer“ für Erwachsene möglich. „Unsere Kinder und Jugendlichen kommunizieren untereinander und mit den Trainern elektronisch und stimmen sich über kleine Trainingseinheiten und Freizeitaktionen ab. Wir hoffen, dass ab Juni die strengen Auflagen gelockert werden können und wir schrittweise in den normalen Sport- und Vereinsbetrieb zurückkehren. Ab wann wieder Wettkämpfe möglich sind, ist völlig offen“, so Oppel.