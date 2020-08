Rudolstadt trotzt Drittligist Halle 3:3 ab

Überraschung gestern Abend im Rudolstädter Heinepark: Fußball-Oberligist FC Einheit trennte sich im Test vom Drittligisten Hallescher FC 3:3 (2:0) und dürfte sich einiges Selbstvertrauen für die kommenden Punktspiele geholt haben.

Der Tabellen-15. der vergangenen Drittliga-Saison war vor 117 Zuschauern optisch überlegen, musste aber zunächst kurz vor der Pause die Rudolstädter Treffer durch Marco Riemer (40.) und Benjamin Bahner (42.) hinnehmen. In Hälfte zwei drehten die Gäste durch Tore von Mathias Fetsch, einem Eigentor von Tim Rühling (58.) und Juri Shcherbakovski (78.). In der Schlussminute traf Tom Krahnert per Kopf zum Ausgleich.