Rudolstadts Steigerung bei Halle 96 nicht belohnt

Marco Riemer – hier zum Saisonauftakt gegen Erfurts Bedirhan Sivaci. In Halle unterlag der FC Einheit 2:3 (0:2).

Zur Pause sah es für den FC Einheit nicht so gut aus. Da lag die Mannschaft von Holger Jähnisch mit 0:2 hinten. Dabei hatten die Gäste gut in die Partie gefunden und die ersten 20 Minuten dominiert. „Doch dann hat die Mannschaft aufgehört, Fußball zu spielen“, wunderte sich Jähnisch. Das habe dem VfL in die Karten gespielt und Halle habe den Rudolstädtern nun den Schneid mit vielen intensiven Zweikämpfen und bei „zweiten Bällen“ abgekauft.