Rudolstädter Kegler auf verlorenem Posten

Mit der Bundesliga-Mannschaft des SKC Victoria Bamberg hatten sich die Kegler der ersten Vertretung der Spielvereinigung Rudolstadt in ihrem Vorbereitungsspiel gleich mal einen harten Gegner ausgesucht. Beide Teams konnten aber nicht in ihrer Stammbesetzung agierten. In der Summe gab es die erwartete Niederlage. Aber wer nach Bamberg gereist war, um zu siegen, hatte eh wahrscheinlich falsch gefrühstückt. Mit einem glatten 8:0 bei 3641:3290 Zählern zeigten die Hausherren, wo es lang geht.

Bereits in blendender Verfassung zeigte sich der Ex-Rudolstädter Daniel Barth, der mit einer fehlerfreien Partie und 662 Kegel gegen Max Heinemann brillierte. Der Rudolstädter konnte am Ende aber für sich einen halben Satzpunkt von der ersten Bahn mitnehmen, als sich beide Kontrahenten mit 171 Zählern trennten. Und auch das Endergebnis von 597 Kegel lässt für die Saison hoffen.

Mirko Schmidt ging unbefangen in seine Partie gegen Florian Seiler und sicherte sich für seine SpVgg nach 60 Wurf zwei Satzpunkte. Dennoch wechselten die Gäste und Rainer Wernicke setzte fort, denn wer mitreiste, sollte auch spielen. Das Niveau von Mirko Schmidt ließ sich nicht halten, wobei der Bamberger allerdings auch aufdrehte. Am Ende wurde es ein 2:2 bei 526:585 Zählern. Mit sich gänzlich unzufrieden war Lutz Pfotenhauer, der in glatt vier Sätzen gegen Reinhold Trautner die Punkte abgab. 533:590 Kegel endete diese Auseinandersetzung.

Martin Böhm-Schweizer wurde auf Position vier Tim Brachtel zugeteilt. Dabei hielten sich beide Akteure mit geteilten Satzpunkten nach 60 Wurf noch die Waage. Ab dem 61. Wurf allerdings zog der SKCler von dannen und war auch nicht mehr einzuholen. Mit fehlerfreien 640:567 Kegel ging diese Partie an den Bamberger.

Barths Chance auf Punkt

Am nächsten dran, seinen Vergleich zu gewinnen, war Thomas Barth, der sich mit Cosmin Crasiun duellierte. Doch an diesem Tag gab es nur Durchschnittliches, was der Saalestädter ablieferte und seine Chance mit 536 Kegel nicht nutzte, denn auch der Bamberger schien mit 565 Zähler noch seinen Weg zu suchen. Im letzten Fight stand auch Rene Stephan gegen Fabian Lange auf verlorenem Posten. Auch hier gab es mit 0:4 bei 531: 599 ordentlich Kante.

Trotz dieser mehr als deutlichen Niederlage ein tolles Erlebnis, was Lust auf mehr in den kommenden Wochen und der Saison macht, wobei aber auch deutlich wurde, welche Baustellen noch zu bedienen sind. Die Tests gehen bereits an diesem Wochenende weiter.