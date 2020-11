In einem packenden Match gewann die SG Aue Großbrembach am 5. Spieltag der Thüringenliga bei der SpVgg Rudolstadt, die sie damit 5:3 gewannen.

Aus Rudolstädter Sicht machte sich die Niederlage in der Gesamtholzzahl fest. Beim 3348:3355 fehlte acht Holz, um sich die zwei Mannschaftspunkte zu sichern.

In der erste Runde war Max Heinemann mit seinen 551 Zählern Christopher Nagel unterlegen. Der Rudolstädter musste drei Bahnen abgeben, büßte zudem auf der ersten Bahn 105 Zähler ein. Mit minus acht ging auch die zweite Bahn verloren. Hoffnung gab es auf der vorletzten Bahn, welche Max Heinemann mit 159:147 Zählern für sich entschied. Den besseren Endspurt hatte der Großbrembacher, der mit 160 Zählern die beste Bahn des Tages ablieferte und mit 577 Zählern den Mannschaftspunkt sicherte.

Großbrembach baut Vorsprung aus

Markus Jäkel und Danny Spremberg teilten sich zunächst die Bahnen bei 270:267 Holz, ehe Markus Jäkel zweimal knapp die nächsten Bahnen sicherte bei 547:531 Kegel. Die mittleren Paarungen waren so etwas wie die Vorentscheidung. Ein hochklassiges Duell lieferten sich Martin Böhm-Schweizer (570) und Markus Hofmann. Hier kam der Gästekegler bereits nach 90 Wurf mit 3:3 und 606 (Tagesbestwert) zum Erfolg.

Lutz Pfotenhauer hatte nach drei bahnen gegen Ronny Graupeter zwei Satzpunkte sicher, lag aber fünf Holz zurück. Graupeter nahm für die Abschlussbahn, sicherte sich die Bahn und 546:528 Holz. Großbrembach führte nun 3:1 und lag im Gesamtholz vorn. Aber die Saalestädter wehrten sich heftig in den noch zu absolvierenden Partien, wobei das Schlusspaar vor der letzten Bahn noch einen Rückstand von 26 Zählern zu verzeichnen hatte.

Jörg Iffland lieferte sich mit Falk Caspar einen Fight, in welchem die Führung nie eindeutig wurde. Am Ende siegte Iffland bei 2:2 Bahnen dank der 582:575 Kegel. Einen tollen Wettkampf lieferte auch René Stephan, der Christian Karpe bei 4:0 Bahnen und 570:520 Kegel keine Chance ließ. Doch seine 50 Holz plus waren am Ende um acht zu wenig für den Gesamtsieg.