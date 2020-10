Rudolstädter Torsten Harz fährt in Marisfeld aufs Podium

In Sachen Motorsport ist in diesem Jahr auf Grund der besonderen Umstände ja nicht allzu viel geboten. Viele Rennserien finden gar nicht statt, einige wenige in „abgespeckter“ Form. Die Endurance Masters, eine Rennserie ausschließlich für ATV, Quads und Side by Side-Fahrzeuge hatte es am vergangenen Wochenende geschafft, trotz Corona-Auflagen einen weiteren Renntermin der diesjährigen Saison auf die Beine zu stellen.

Austragungsort vom immerhin schon vierten Lauf der Saison war das KTM-Adventureland von keinem Geringerem als dem einzigen deutschen Enduro-Weltmeister Thomas Bieberbach, in Marisfeld bei Suhl. Auf dessen Gelände weiden in der motorsportarmen Zeit Galloway-Rinder, die am letzten Wochenenden aber für die Sportquads, die allradgetriebenen ATV und die zweisitzigen Side by Side-Fahrzeuge ihre Hänge und Wiesen räumen mussten.

Per Kaltstart auf Platz vier

Mit am Start war auch der Rudolstädter Torsten Harz. „Ich bin dieses Jahr kaum ein paar Meter gefahren. Vor gut zwei Wochen war ich mit Jörg Thielicke zusammen in Gröningen auf der Strecke von Rallye-Legende Armin Schwarz am Start.“ Dort hatte es trotz Kaltstart in die Saison für Harz und den Schaalaer zu Platz vier gereicht. Nun wollte man in Suhl nachlegen, hatte sich viel vorgenommen, doch Thielicke war unerwartet verhindert. „Ein paar Anrufe, und ich hatte einen Ersatzpartner“, so Harz.

Der Meininger Falko Straubmeier, ebenfalls schon alte ATV-Garde, stieg ins Team ein und unter den bei Nieselregen nicht leichten Bedingungen fuhren die beiden als Dritte sogar aufs Podium. „Ein Ergebnis, mit dem so sicher nicht zu rechnen war“, so Harz weiter. In der Meisterschaft fehlen Harz und Partner zwar zwei Ergebnisse, dank der guten letzten Platzierungen steht sie schon auf Platz fünf des Gesamtklassements. Bereits in zwei Wochen steht im polnischen Olszyna der nächste Lauf an, so Corona will. Dort hofft Harz dann wieder mit Thielicke an den Start gehen zu können.