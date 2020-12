Altenburg. Auch im Nachwuchs kein Training. Frauen hoffen in Mitteldeutscher Oberliga auf Fortsetzung im März

An Handballtraining ist in diesen Wochen in Altenburg nicht zu denken, weder im Nachwuchs, noch im Erwachsenbereich. Selbst als die Möglichkeit noch bestand, die Hallen zumindest den Kindern und Jugendlichen offen standen, drehte sich kein Ball.