Ruhla als Sprungbrett für spätere Olympioniken

Klaus Baacke macht sich nichts vor. Die Wettkampf-Saison 2020/21 für den Thüringer Ski-Nachwuchs müsse man nach den jüngsten Lockdown-Verlängerungen endgültig abhaken, sagt der Sportwart des WSC 07 Ruhla. Derzeit ist im Verein alles auf Eis gelegt. In diesen Tagen vor 25 Jahren sah das im Bergstädtchen ganz anders aus. Ruhla war am 20./21. Januar 1996 zum zweiten Mal nach 1994 Gastgeber der Bundesskispiele, bei denen sich die besten 12- bis 15-jährigen Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland präsentierten. Heute gibt es statt dieses zentralen Events den Schülercup mit mehreren Stationen.

Für den WSC 07 Ruhla war es ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte, an den sich Baacke noch genau erinnern kann. "Wir hatten schwierige Witterungsverhältnisse und unheimlich viel Arbeit", sagt der 65-Jährige. Über 50 Vereinsmitglieder waren vor und während des Wochenendes im Einsatz, ob am Schanzentisch, bei der Skiabnahme, als Streckenposten oder im Verkauf. Die Langlaufwettbewerbe musste man wegen Schneemangel am Beerberg austragen. Im letzten Augenblick entschloss sich der harte WSC-Kern damals aber, die Schanzen an der "Alten Ruhl" zu belegen.

"Viel Schnee musste herangekarrt werden", so Baacke. Der Aufwand sollte sich lohnen. Einerseits weil 500 Zuschauer den Wettkampf verfolgten, andererseits weil die Baacke-Schützlinge den Heimvorteil nutzten und vier Medaillen holten. Insgesamt sahnte der Thüringer Nachwuchs mit 21 Plaketten das größte Paket Edelmetall ab. Am Start waren Sportler aus acht Landesverbänden. Eine Glanzleistung zeigte der damals 15-jährige Ruhlaer Andreas Walther, der den Sprunglauf gewann und tags darauf in der Loipe den Sieg in der Nordischen Kombination ins Ziel rettete. Walther galt als großes Talent, legte die Ski jedoch nach einigen Jahren zur Seite. Anders Vereinskollege Christian Bruder, der bei diesen Bundesskispielen in der AK 14 Bronze (Springen) und Silber (Kombination) gewann. Bis 2004 trat er mehrmals im B-Weltcup an und wechselte dann zu den Spezialspringern.

Aus heutiger Sicht besonders namhaft besetzt war das Treppchen bei den Jungen in der Altersklasse 13. In beiden Disziplinen siegte der Oberhofer Stephan Hocke, der sechs Jahre danach bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City mit dem deutschen Springerteam zu Gold segelte. Hinter Jörg Ritzerfeld, später ebenfalls Weltcupstarter, landete Björn Kircheisen jeweils auf Rang drei. Kircheisen, aus dem Erzgebirge stammend, entwickelte sich zu einem der ganz großen deutschen Wintersportler. Er gewann vier Olympia- und zwölf WM-Medaillen in der Nordischen Kombination.

Nach den Bundesskispielen wurde die größte der vier Ruhlaer Schanzen nur noch selten präpariert. Das bis dato letzte Springen vom 60-Meter-Bakken fand im Februar 2009 statt, als Toni Schlott vom SC Motor Zella-Mehlis den zuvor von Ralph Gebstedt gehaltenen Schanzenrekord um einen halben Meter auf 62 Metern verbesserte. Auch wenn der Winter noch nicht vorbei ist, steht eines fest: Diese Bestmarke kann frühestens 2021/22 angegriffen werden.