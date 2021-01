Ruhlaerin Cindy Haasch hofft auf ein WM-Ticket

Ruhla. Weihnachten und Silvester verbrachte Cindy Haasch gemütlich im heimatlichen Wolfsburg-Unkeroda. Doch die Auszeit im engsten Familienkreis war kurz, denn schon am zweiten Tag des neuen Jahres war wieder Trainingsalltag angesagt. "Wir haben von der 90er Schanze in Oberhof sechs Sprünge absolviert, am Nachmittag dann noch eine Schnellkrafteinheit", schildert die junge Nordische Kombiniererin, die sich neben Skisprung-Weltmeisterin Juliane Seyfarth zum zweiten Aushängeschild des WSC 07 Ruhla entwickelt hat.

Der nächste Wettkampftrip führt ihre Trainingsgruppe in dieser Woche erneut nach Seefeld zum vom SV Baiersbronn am 9. und 10. Januar ausgerichteten Deutschlandpokal. In der Tiroler Gemeinde nahe der deutschen Grenze hatte Haasch in den ersten Schneewettbewerben der Saison kurz vor den Feiertagen Ausrufezeichen gesetzt. Dass sie im Deutschlandpokal vor der fast komplett anwesenden nationalen Konkurrenz triumphierte und im Alpencup mit den Weltcup-Teilnehmerinnen mithielt (5.), lässt die Sportgymnasiastin nun mit viel Rückenwind ins neue Jahr starten. "Momentan sehe ich mich in Deutschland hinter Jenny Nowak an zweiter Stelle", schlägt die 16-Jährige ungewohnt kesse Töne an. Nowak gilt als die Pionierin in der letzten olympischen Wintersportart, die bislang auf höchstem Niveau nur Männern vorbehalten war. Im Vorjahr holte die Sächsin bei den Juniorinnen WM-Gold und wurde erste deutsche Meisterin der Kombination überhaupt.

Auch für Haasch war 2020 ein außergewöhnliches Jahr - nicht nur wegen Corona. Nachdem es im Winter nicht optimal lief, gelangen ihr im Spätsommer einige beachtliche Ergebnisse. "Ich hatte das Frühjahr daheim intensiv für individuelles Training genutzt. Das hat sich offenbar ausgezahlt", sagt das WSC-Talent. Verbessert habe sie sich in den vergangenen Monaten sowohl von der Schanze als auch läuferisch. Für zusätzliche Motivation sorgte die Nominierung für die Lehrgangsgruppe 1a, quasi die Nationalmannschaft der Kombiniererinnen.

Während vier ihrer Auswahlkolleginnen im Dezember bei der Weltcuppremiere in Ramsau starten durften, musste das Team-Küken Cindy Haasch vorm Fernseher zuschauen. Der Ärger darüber war schnell verdaut. "Für mich ist das eher ein weiterer Ansporn, immer mein Bestes zu geben", sagt das WSC-Talent und tröstete sich damit, dass es auch nur ein Wettkampf von vielen war. Es waren die selben Konkurrentinnen wie bei Continentalcups (COC) am Start. Nur der Name des Wettbewerbs sei anders gewesen.

Ein weiterer Weltcup ist in diesem Winter nicht geplant, doch zumindest erste COC-Punkte kann Haasch voraussichtlich vom 22. bis 24. Januar in Eisenerz (Österreich) sammeln. Danach wird Nationaltrainer Klaus Edelmann den Kader für die Junioren-Weltmeisterschaft im finnischen Lahti (9. bis 12. Februar) bekanntgeben. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Erste Geige spielt für Cindy Haasch jetzt der Deutschlandpokal am Wochenende. Bestätigt sie dort ihre gute form, dürfte das WM-Ticket ein weiteres Stückchen näher rücken.