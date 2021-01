Ruhlas Fußballerinnen trainieren vor dem Laptop

Zwei Mal pro Woche, immer mittwochs und freitags, wird trainiert. Für die Mädchen- und Frauenfußballerinnen des EFC 08 Ruhla hat sich dies auch während des Lockdowns nicht geändert. Geübt wird allerdings zu Hause, im "Homeoffice" vor dem Laptop und an den gewohnten Trainingstagen. Sven Bartko, der beim EFC für den gesamten weiblichen Bereich als Übungsleiter fungiert, hatte die gemeinsamen Videoeinheiten schon in der ersten Zwangspause im vergangenen Frühjahr organisiert. "Die Idee dazu", so erinnert sich der 47-Jährige "hatten die Mädchen selbst, nachdem in der Schule auch auf Onlineunterricht umgestellt worden war."

Mittlerweile hat sich der technische und organisatorische Ablauf eingespielt. Bartko informiert rechtzeitig über Einwahldaten und welche Utensilien die Schützlinge benötigen. Und so schalten sich freitags 17.15 Uhr zunächst die D- und C-Juniorinnen zu. Die Beteiligung sei gut, mitunter sind um die zehn Trainingswillige am Start. "Eine Einheit dauert eine halbe Stunde", sagt Bartko, der in der zweiten Gruppe anschließend B-Juniorinnen und Frauen anleitet. Während es sich die eine im Wohnzimmer auf der Gymnastikmatte "bequem" gemacht hat, winken andere aus Papas kleinem Fitnessraum oder dem Flur in die Computerkamera. Und dann geht es los.

Bartko, EFC-Vorsitzender und Trainer in Personalunion, macht daheim in seinem Arbeitszimmer die Aufgaben vor. Im Mittelpunkt stehen Dehnungen, Gleichgewichts- und Stabilitätsübungen, aber auch der Ball kommt nicht zu kurz. Trainiert wird beispielsweise, wie man die Kugel mit der Sohle kontrolliert oder schnell zwischen den Innenseiten pendeln lässt. Schießen und Passen fällt natürlich aus, denn das heimische Mobilar soll nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Alles sei so angelegt, dass es die jungen Fußballerinnen in den eigenen vier Wänden nachmachen können. "Denn nicht jede Familie hat einen eigenen Garten zur Verfügung", erklärt Bartko.

Durch die Videoschalten bleibt das Teamgefühl und die Bindung zum Verein erhalten. Wichtig, so Bartko, sei aber vor allem, "dass die Kinder sich bewegen können und Abwechslung bekommen." Auch wenn die Übungen recht simpel wirken, ein positiver Effekt ist spürbar. Bartko: "Man merkt, dass bei den Kids, die regelmäßig mitmachen, die Ballbehandlung schon besser geworden ist." Ein wichtiger Vorteil der gemeinsamen digitalen Einheit ist, dass der Coach zuschauen, korrigieren und loben kann.

Im vergangenen Frühjahr erwarb Bartko die DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Seit Jahren engagiert er sich mit viel Leidenschaft für den Mädchen- und Frauenfußball. "Im Herbst 2012 begannen wir mit sechs Spielerinnen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren mit dem Training. Sofort hatten wird dann einen großen Zulauf", erinnert sich der Seebacher. Seine Arbeit trägt Früchte. Inzwischen hat Ruhla drei Mädchenteams (D-, C- und B-Juniorinnen), die jeweils in der Verbandsliga antreten, und eine Frauenmannschaft, die sich kontinuierlich verbessert hat. Die EFC-Damen blieben bis zur Saisonunterbrechung Ende Oktober in allen sechs Partien der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig ungeschlagen und führen die aus zehn Mannschaften bestehende Kleinfeld-Staffel an. Wann die Kickerinnen des Tabellenführers erstmals wieder gemeinsam auf dem Platz stehen dürfen, ist völlig offen. Bis dahin wird weiter vor dem Bildschirm trainiert.