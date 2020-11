Runder Geburtstag im Heinepark

Man stelle sich vor, eine Vereinsgründung steht bevor und die gesamte Öffentlichkeit wird aufgefordert, daran teilzunehmen. Heute undenkbar, doch die Zeitung „Das Volk“ rief exakt vor 70 Jahren am 11. November 1950 unter der Überschrift „Die Kreisstadt erhält heute ihre Betriebssportgemeinschaft“ dazu auf. Gegründet werden sollte an diesem Tag im KWU (Kommunales Wohnungsunternehmen) – Hotel „Zum Löwen“ die Betriebssportgemeinschaft „Einheit“ Rudolstadt.

Starker sportlicher Faktor gesucht

Und so geschah es auch, wie die Presse zwei Tage später berichtete. Nun lautete die Schlagzeile „Starker sportlicher Faktor im Friedenskampf“. Damit werde der werktätige Mensch viel stärker als bisher zum Träger und Gestalter des Sports, sagte Gewerkschaftssekretär Keller in seine Rede während der Gründungsveranstaltung. Und er formulierte als „höchste“ Aufgabe, dass die BSG ein „starker Faktor im sportlichen und gesellschaftlichen Aufbau und in der Weltfriedensfront“ sein solle.

Der Leiter der Sportvereinigung (SG) „Einheit“, Wittauer, sprach gar davon, dass die BSG ein „fest gefügter Block zur entschlossenen Kampfgemeinschaft für Einheit und Frieden“ werden müsse. Und so durfte eine Entschließung, in der sich die Betriebssportler „einmütig zu den nationalen Existenzfragen bekannten und Einsatz bei der Verwirklichung des Fünfjahrplanes versprachen“, nicht fehlen. Umrahmt wurde die Feierstunde vom Chor des Kreisamtes und der Turnerkapelle Volkstedt.

Mit in den neuen Verein wechselten auch die Fußballer der SG Einheit. Das ist ein Teil der Sportgeschichte Rudolstadts, zu der dem Verfasser noch keine Erkenntnisse vorliegen. Ein dankbares Feld für künftige Seminarfach- oder Projektarbeiten an Gymnasien und Regelschulen.

1957 in der zweiten DDR-Liga

In der Bezirksliga 1950/51 begonnen, durfte sich die Einheit 1957 bereits über einen der größten Erfolge in der Vereinshistorie freuen, den Aufstieg in die fünfstaffelige zweite DDR-Liga, die dritthöchste Spielklasse in der DDR. Da blieb man zwar nur ein Jahr, aber das hinderte die Vereinsführung 2001, noch im 50. Vereinsjahr, nicht, die Spieler von damals zu einem „Treff der Generationen“ zu empfangen. Ein bewegender Augenblick für die Günther, Weber, Reusche, Klein und Co. Von ihnen gehört Gerhard Günter (der „Blaue“), als Torhüter einer der Legenden der Einheit, heute noch zu den Stammzuschauern bei Spielen der ersten Mannschaft. Er dürfte derjenige sein, der die längste Mitgliedschaft nachweisen kann.

In den bisherigen 70 Jahren gab es wie bei allen Vereinen sportliche Höhen und Tiefen. Neben dem einen oder anderen Gang in niedere Klassen bleiben vor allem die Aufstiege 1989 in die damals starke Bezirksliga, die Landesligaaufstiege 1996 und 2001 und der in die Oberliga 2012 in Erinnerung. Dass man sich mittlerweile im neunten Jahr in der fünften deutschen Liga befindet, hätte vor acht Jahren kaum jemand für möglich gehalten. Es ist neben der akribischen Arbeit von Trainer Holger Jähnisch auch ein Verdienst solcher langjähriger Sponsoren wie der Mobau Bauer GmbH, W.S. Gewerbebau GmbH oder der EVR.

Aber auch Events wie „Biathlon trifft Fußball“ am 21. Juni 2009, als die perfekte Gemeinschaftsarbeit zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und des SV 1883 Schwarza fast 5000 Zuschauer ins Gemeindetal lockte, die Pokalspiele gegen den FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt oder das Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Nürnberg, wo man an der 3000er Marke kratzte, gehören zur den Höhepunkten des ausschließlich ehrenamtlich geführten Vereins.

Stolz auf die Nachwuchsarbeit

Stolz ist man auch auf die umfangreiche Nachwuchsarbeit, die durch die Jugendspielgemeinschaft mit dem SV 1883 weiter an Qualität gewonnen hat. Und auch die Öffentlichkeitsarbeit mit einem Programmheft, das die Einheit seit dem 6. September 1990 ununterbrochen herausgibt, sowie einer stets aktuellen Internet- und Facebook-Seite kann sich im Vergleich mit anderen Vereinen in Thüringen sehen lassen. Hier erscheint am 11. November übrigens die 226. Folge zur Vereinsgeschichte.

Natürlich läuft nicht alles rund. So wünscht man sich zu den Oberligaspielen gern mehr Zuschauer. Schön wäre es, wenn immer mal wieder Talente in die Fußtapfen eines Tino Langhammer. Markus Baumann oder Leo Gehrmann treten und in der Ersten ankommen würden. Auch bei den Trainingsmöglichkeiten stößt man an die Grenzen. Ein beleuchteter Platz drei wäre da schon eine große Hilfe. Auch kunstrasenmäßig könnte sich durchaus noch etwas tun. Und natürlich könnte der Sponsorenpool Nachschub vertragen.