RWE-Förderverein sammelt 22.500 Euro

Der Förderverein „Fußballherz FC Rot-Weiß Erfurt“ hat sechs Wochen nach seiner offiziellen Präsentation mehr als 22.500 Euro an Spenden eingenommen. Eingezahlt wurden – ausschließlich von privaten Unterstützern – Beträge zwischen einem und 1966 Euro. Mit dem Geld will der Verein die Rückkehr der ersten Mannschaft in den Spielbetrieb mit anschieben und dem Nachwuchs helfen. Scheitert die Rettung des insolventen Clubs, sollen die Gelder zurückgezahlt werden.

Hinzu kommen Beträge aus verschiedenen Online-Auktionen. So kamen unter anderem bei der Versteigerung einer Meisterschaftsmedaille des SC Turbine Erfurt aus dem Jahre 1954 genau 1030 Euro zusammen. Zu haben ist auch ein Trikot von RWE-Legende Ronny Hebestreit aus der Zweitliga-Saison 2004/2005, für das bis Montag bereits 311 Euro geboten wurden.

Zudem lässt der Förderverein das Aufstiegsspiel des FC Rot-Weiß vom 29. Mai 2004 gegen den 1. FC Saarbrücken (2:1) virtuell wieder aufleben und will wie einst das Steigerwaldstadion mit 20.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz füllen. Bislang sind dazu 5000 symbolische Tickets verkauft worden. „Wir wollen, dass es den FC Rot-Weiß auch in nächster Zeit noch gibt“, sagte Hebestreit, der die Aktion maßgeblich unterstützt.

www.fcrwefoerderverein.de