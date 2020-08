Saalfelder im Wirbelsturm zum Kantersieg

Der Saalfelder Marc Wahl in einem früheren Spiel gegen Unterwellenborns Tom Piastowski (links).

Auch im zweiten Test in Vorbereitung auf die neue Saison blieb der FC siegreich. Gegen den Vorjahreszweiten der Kreisoberliga Mittelthüringen, der nach Abbruch des Spieljahres nur mit einem Punkt Rückstand am Aufstieg in die Landesklasse scheiterte, hatten die Saalfelder wenig Mühe, diesen klaren 9:0-Sieg einzufahren.

Die Gäste, genauso wie die Einheimischen noch nicht in Bestbesetzung antretend, waren nur in der Anfangsphase ein ebenbürtiger Partner und bemühten sich, das Spiel in die Hälfte der Gastgeber zu verlagern. Nach zehn Minuten waren ihre Vorsätze aber schon dahin, denn zweimal war der gut aufgelegte Kleyla zur Stelle und ließ den Gästen keine Chance. Erst schnappte er sich nach einem Fehlabspiel der Einheit Abwehr den Ball und vollendete nach diesem Solo zur FC Führung.

Kurze Zeit später nutzte er eine Eingabe von Hutschenreuter im Nachsetzen zum 2:0. Nach der Führung dann die gute, aber auch einzige Möglichkeit der Gäste nach einem Eckball, als die Ordnung der FC-Deckung nicht stimmte, aber der Kopfball des frei stehenden Einheit-Akteurs zu hoch angesetzt wurde. Nach 35 Minuten baute Hutschenreuter mit seinem Treffer die Führung aus, wobei sich der Gästetorwart, nach einem Zusammenprall mit einem eigenen Abwehrspieler verletzte und in der Halbzeit ausgetauscht werden musste.

Bis zur Pause bauten die Einheimischen durch Kleyla (2x) die Führung weiter aus. Nach der Pause machte der FC weiter Druck und die Gästeabwehr hatte wieder Schwerstarbeit zu verrichten. Bei den Gästen hütete jetzt der zweite Saalfelder Keeper Tobias Müller das Tor, der den verletzt ausgeschieden Einheit Torwart vertrat, die keinen weiteren Torwart parat hatten, und er machte seine Sache sehr gut.

Weitere Tore für die Gastgeber konnte aber auch er nicht verhindern. Erst fabrizierten die Gäste ein Eigentor, dann bauten die Gastgeber durch Burghause, Schwee und Wengerodt in regelmäßigem Abstand die Führung aus. Sehenswert dann der achte Treffer durch Schwee, der einen Angriff über fasst alle Stationen der Einheimischen erfolgreich abschloss.

Am kommenden Sonnabend empfängt der FC im heimischen Stadion an den Saalewiesen mit der Eintracht aus Eisenberg eine echte Spitzenmannschaft aus der Verbandsliga, die am Ende des abgebrochenen Spieljahres Platz drei belegte. Anstoß der Begegnung ist 14 Uhr, bevor es zur ersten Pflichtbegegnung ins Ernst-Abbe-Sportfeld gegen Schott Jena II geht.