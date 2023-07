Saalfelder Rothe wiederholt Sieg beim Thüringen-Ultra über 100 Kilometer

Fröttstädt. Über 200 Läufer bezwangen beim Thüringen Ultra extreme Distanzen zwischen 100 Kilometern und 100 Meilen (161 km) rund um den Großen Inselsberg. So spannend war es rund Fröttstädt.

Leiden müssen auch die Sieger. Beim 15. Thüringen-Ultra kamen Johannes Walter (Illertissen) und Adrian Panse (Erfurt) als erste Läufer ins Ziel in Fröttstädt, einem laufbegeisterten Dörfchen nahe Waltershausen. Die beiden „USV-Kirschen“ hatten die 2 x 50 km-Staffel in sagenhaften 7:07,28 Stunden absolviert. Walter war erst kurz vor dem Start verpflichtet worden, weil Panses geplante Mixed-Partnerin Marie Brückner krank absagen musste. Die „Höhenmeter waren hart“, meinte Walter, der in Erfurt Gartenbau studiert, während er sich die Muskeln lockerte.

Den Titel über 100 km verteidigte Frank Rothe. Der 45 Jahre alte Saalfelder hatte erst kurz vorm Start am frühen Samstagmorgen gemeldet. „Ich wollte eigentlich mal die 100 Meilen laufen. Gut, dass ich es nicht getan habe“, spürte auch Rothe, der nicht mit Lauf-Chef Gunter Rothe verwandt oder verschwägert ist, die Schmerzen des Tages. Mit 8:41 h und kaputtem Chip war er ein Viertelstündchen langsamer als im Vorjahr. „Ich bin einige Anstiege gegangen. Das heißt, ich musste es“, erklärte Rothe seine immer noch schnelle Zeit. Auf die weiteren Podestplätze kamen Mathe-Lehrer Sven Herder von Dynamo Dresden, der nur sieben Minuten hinter Rothe einkam und der Niederländer Maarten Naaktgeboren (9:30:12).

Die schnellste Frau kam von der LG Mauerweg Berlin. Nina Blisse brauchte 10:52:44 h und nahm die 100 km als Vorbereitung auf ihr Heimspiel, die „100 Meilen Berlin – den Mauerweglauf“ am 13. August.

Am Freitagabend waren bereits die 100-Meilen-Läufer in eine kühle Nacht aufgebrochen. Weil man seinen Start für die 161 Kilometer (!) in einem Zeitfenster wählen konnte, war der Erste im Ziel nicht der Sieger, sondern belegte Platz zwei. Der Gewinner kam aus Ludwigsburg. Der 26 Jahre alte Jonathan Gakstatter feierte still nach 17:03:47 h. Er wusste zunächst gar nicht, dass er den Ultra gewonnen hatte.

Spannender Kampf zwischenzwei Lauffeuer-Lokalmatadoren

Doch dann umarmten ihn die beiden Lokalmatadoren von Gastgeber Lauffeuer Fröttstädt. Rico Bechmann (Langenhain/17:38:47) und Marcel Ernst (Georgenthal/ 17:40:05) hatten sich zuvor ein hartes Duell geliefert, dass Bechmann mit „zweiter Luft“ im Schlussspurt für sich entscheiden konnte.

Schnellste 4 x 25 km-Staffel war das Quartett von Triathlon Friedrichroda in der Besetzung Tino Volk, Tobias Löffelholz, Henrik Heymar und Sven Drößmar. Die fantastischen Vier brauchten 8:50:47 h. Der Mixed-Titel ging an das Team Fritzschner aus Breitungen (11:40:17).

Insgesamt gingen gut 200 Läufer auf die lange „Reise“, die rund um den Großen Inselsberg führte. Der 16. Thüringen-Ultra steigt im kommenden Sommer am 5. und 6. Juli.