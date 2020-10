Saalfelder Schwimmer ganz vorn dabei

Nach einer langen Wettkampfpause für die Thüringer Schwimmer wurde in Leinfelde erstmals wieder ein Wettkampf durchgeführt. Eigentlich war er als „Thüringer Staffelpokal“ geplant. Unter den besonderen Auflagen und Einhaltung des Hygienekonzepts waren keine Staffeln möglich und so wurde das „Thüringer Schwimmertreffen“ ausgeschrieben.

Der Saalfelder Schwimmverein unterstützte die Gastgeber mit seiner Startanlage, die der Vereinschef Andreas Wachau als Starter bediente. Ole Wachau und Janik Reiher vertraten den Saalfelder Schwimmverein in Leinefelde als Aktive. Beide konnten zeigen, dass sie an Leistungsstärke nichts eingebüßt haben. Ein Grund dafür ist, dass die Schwimmer des Saalfelder Schwimmvereins und der DLRG Saalfeld im Juni und Juli in der Schwimmhalle trainieren konnten. Dafür sei an dieser Stelle der Bäder GmbH nochmals gedankt.

In den vier Wettkämpfen, in denen Ole Wachau startete, hatten die Konkurrenten der DLRG Weimar, des SV Gera und des 1. Eichsfelder SC im Jahrgang 2011 keine Chance auf einen Sieg. Ole Wachau gewann vier Mal und beendete jede Strecke mit persönlicher Bestzeit. Über 50 Meter Rücken siegte er mit einem Vorsprung von 4,77 Sekunden vor Valentin Kleine aus Weimar. Auch über 100 Meter Freistil war der Abstand mit 1:29,31 Minuten von Ole Wachau zu 1:36,86 Minuten des Weimarer Valentin Kleine sehr deutlich. Weitere erste Plätze erreichte der talentierte Schwimmer vom Saalfelder Verein über 50 Meter Brust und Freistil.

Janik Reiher erzielte über 50 Meter Rücken mit 27,93 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit. Bisher war er diese Strecke vor gut einem Jahr in Gotha bei den Thüringer Kurzbahnmeisterschaften in 28,39 Sekunden geschwommen. Er belegte damit den dritten Platz ebenso, wie über die doppelte Distanz. Zwei erste Plätze wurden es für den Saalfelder über 50 und 100 Meter Freistil.

Bedauerlicherweise wurden zwei Wettkämpfe in Thüringen jetzt wieder abgesagt. Der „Thüringer Mehrkampfpokal“ und die „Thüringer Kurzbahnmeisterschaften“ werden definitiv nicht stattfinden.