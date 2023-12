Saalfelder Tischtennis-Doppel erst im Halbfinale gestoppt

Die besten Nachwuchs-Akteure suchten am Wochenende ihre Meister in Bad Blankenburg.

Bei den Nachwuchs-Landesmeisterschaften in Bad Blankenburg kamen Lilian und Amy Fiebrich vom ESV Lok Saalfeld im Doppel der Altersklasse U 19 bis ins Halbfinale. Dort unterlagen sie den späteren Landesmeistern Denise Husung und Kira Kölling vom Post SV Mühlhausen klar mit 0:3. In den Einzeln überstand nur Lilian Fiebrich die Gruppenphase, schied dann in der ersten K.o.-Runde aus. Ebenfalls nicht die K.o.-Runde erreichte Valentin Plank (U13) vom 1. TTC Saalfeld im Einzel bei den Jungen.

Ehrenzeichen für Reiterin

Das deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) zeichnete vor wenigen Tagen beim traditionellen Championats-Ball Martina Benzinger aus Heilsberg aus. Die Silbermedaillengewinnerin in der Einzelwertung bei den Europameisterschaften in der Para-Dressur erhielt von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung das Ehrenzeichen in Gold für ihre bisherigen sportlichen Verdienste.

SpVgg mit unerwartetem Aus

Der dritte Spieltag im TKV-Pokal Classic der Männer über die 120 Wurf sollte etwas unerwartet die letzte Runde für die Kegler der SpVgg Rudolstadt im laufenden Wettbewerb werden. Bei den gastgebenden Akteuren des SV 1873 Lindenau mussten die Mannen um Martin Böhm-Schweizer auf der dortigen Zwei-Bahn-Anlage den Hausherren den Vortritt lassen, wobei man mit einem 2:4 (2211:2230) ausschied. Die Rudolstädter Punkte holten Böhm-Schweizer mit Bahnrekord bei den Senioren A und Rene Stephan.

B-Jugend Handballer dominieren

Die außer Konkurrenz spielende zweite B-Jugend-Mannschaft der JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg gewann in der Regions-Oberliga gegen die TSG Concordia Reudnitz deutlich mit 45:21. Bester Torschütze beim Sieger war Nico Geßler, der siebenmal traf.

Faire Kicker der TSG Bau Remschütz

Die Kreisoberliga-Fußballer der TSG Bau Remschütz sind in der Fairplay-Wertung top, rangieren nach 14 Spieltagen in einer entsprechenden Wertung ganz oben in der Tabelle und sind mit 15 Gelben Karten und einem roten Karton die fairste Mannschaft der gesamten Liga. Der FSV Martinroda und der FSV Gräfinau-Angstedt folgen auf den Plätzen.