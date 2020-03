Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfelder weiter in der Erfolgsspur

Die Saalfelder Tischtennisspieler holten innerhalb einer Woche vier wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Thüringenliga.

Im Spiel gegen den Tabellenletzten OTG Gera musste man ohne die an Nummer eins, zwei und drei gesetzten Spieler antreten und hatte trotzdem wenig Mühe, die Gäste mit 9:2 zu bezwingen.

Weitaus spannender ging es in der Partie gegen den Tabellenfünften aus Südthüringen zu ,der vor der Begegnung einen Punkt vor den Saalfeldern lag. Nach den Doppeln ging der TTC mit 2:1 in Führung, S. Plohmann /V. Oslzla und A. Kittelmann/R. Dobermann gewannen ihre Spiele gegen stark aufspielende Schwarzaer. K.-D. Viebranz/T. Bickel unterschätzten ihre Gegner, verloren 1:3.

Im Verlauf der ersten Einzelrunde hatte man den Eindruck, dass die Gäste das Spiel klar für sich entscheiden werden. Vier Spiele in Folge gingen an Schwarza, die mit 5:2 enteilten. Nachdem K.-D. Viebranz und R. Dobermann im dritten Paarkreuz beide Spiele gewannen, keimte Hoffnung auf. In der zweiten Einzelrunde brachten V. Oslzla und S. Plohmann den TTC erneut in Führung, wobei V. Oslzla gegen den Spitzenspieler Ph. Tresselt in einem spektakulären Fünf-Satz-Spiel nach einem 0:2 einen wichtigen Punkt sichern konnte.

Schwarza brachte sich durch zwei Siege im zweiten Paarkreuz wieder nach vorn. K.-D. Viebranz und R. Dobermann punkteten beide erneut, so dass das Remis schon sicher war. Nun musste das Entscheidungsdoppel über den Ausgang des Spieles entscheiden. Der TTC mit Andreas Kittelmann und Ronny Dobermann gingen mit 2:0 in Führung, der TTC HS Schwarza mit Philipp Tresselt und Jan Dömming kämpften sich wieder auf 1:2 heran, mussten sich aber in vierten Satz den stark aufspielenden TTC-Doppel geschlagen geben.

Mit diesem Erfolg nehmen die Saalfelder Platz fünf mit 12:14 Punkten ein.

Punkte für den TTC: R. Dobermann (3,0); K.- D. Viebranz (2,0); V. Oslzla (1,5); S. Plohmann (1,5), A. Kittelmann (1,0); T.Bickel