Es war bislang die perfekte Saison für den Fußball-Verbandsligisten aus Saalfeld: Die Saalfeld Titans thronen nach fünf Begegnungen in Thüringens höchster Spielklasse in der Ost-Staffel ganz oben in der Tabelle, haben die bisherige Saison ohne Punktverlust absolviert.

Der Saisonstart begann mit dem 7:0-Heimsieg gegen Einheit Eisenberg perfekt. Und die Siegesserie setzte das Team aus dem Stadion „An den Saalewiesen“ fort: Beim SC 06 Oberlind siegte man 3:1, nach einem spielfreien Spieltag wurde der 1. FFV Erfurt II 4:1 besiegt. Die letzten beiden Begegnungen im Oktober wurden zu wahren Torfestivals: Zunächst gewann man 8:3 gegen Thüringen Weida, dann schickte man den SV Löbichau mit 8:1 nach Hause. Die Torflut sorgte auch dafür, dass mit Josefine Rudat eine Saalfelderin mit 13 Treffern bislang erfolgreichste Torschützin in der Staffel ist. Danach war aber – vorläufig – Schluss mit den Erfolgen. Auf Grund des deutschlandweiten Lockdowns sind auch Saalfelds Spielerinnen und Verantwortliche gezwungen, eine erneute Pause einzulegen. Alles deutet auf eine vorzeitige Beendigung der Hinrunde hin, doch der letzte Funke Hoffnung ist noch nicht erloschen. „Die Mannschaft soll sich dennoch konditionell fit halten“, betont Trainerin Stephanie Pelz. Denn sollte es zu einer Fortsetzung des Spielbetriebes kommen, ist sie gewillt, an die positiven Leistungen der Vorwochen anzuknüpfen. Denn eins ist sicher: Die Saalfelder wollen natürlich weiterhin ihren ersten Platz in der Verbandsliga behalten. Da stupide Laufeinheiten meist viel Überwindung kosten, beschlossen die Verantwortlichen des noch jungen Vereines, eine Teamaufgabe daraus zu machen. Fortan gilt es, bis spätestens Ende November eine Strecke in der Länge vom heimischen Stadion an den Saalewiesen bis nach London ins Wembley-Stadion zu absolvieren. Laut Google Maps sind das immerhin 1057 Kilometer bis in den Londoner Stadtteil mit dem berühmten Stadion.