Saison-Aus für Thüringer Radsportler Jakob Geßner

Erfurt. Radsportler Jakob Geßner konnte sich kürzlich bei der Deutschland-Tour das Bergtrikot sichern. Jetzt ist für ihn die Saison vorbei.

Nach einem Sturz bei der Flanders Tomorrow Tour ist die Saison für Radsportler Jakob Geßner beendet. Der 22-jährige Thüringer vom Team Lotto Kern Haus, der sich kürzlich bei der Deutschland-Tour in prächtiger Form präsentiert und das Bergtrikot gesichert hatte, stürzte auf der zweiten Etappe bei einer Kollision mit einer Absperrung an einer Verkehrsinsel. Er zog sich dabei zahlreiche Schürfwunden zu und rechts einen Schlüsselbeinbruch.

Bruder Konrad Geßner holte ihn aus Belgien am Wochenende nach Thüringen, in Erfurt hat er Quartier bei den Eltern bezogen. Vater Christian, ein Orthopäde, informierte darüber, dass sein Sohn operiert werden muss. „Wahrscheinlich am Dienstag im Helios-Klinikum in Erfurt.“ Das wäre zwar bitter, „wenn man aber den kaputten Helm sieht, muss man sagen, dass es viel schlimmer hätte kommen können.“