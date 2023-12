Saison-Einstand für Bob-Piloten Buckwitz und Ammour

La Plagne Mit Lisa Buckwitz und Adam Ammour vom BRC Thüringen greifen an diesem Wochenende zwei Oberhofer Bob-Piloten ins Weltcup-Geschehen ein.

Für Thüringens Bob-Piloten wird es an diesem Wochenende ernst. In La Plagne, dem für die Olympischen Spiele 1992 erbauten Eiskanal in den französischen Alpen, steht der zweite Weltcup des Winters auf dem Programm. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt im chinesischen Yanqing vor drei Wochen, an dem nur die Teams von Johannes Lochner und Francesco Friedrich teilnahmen, gibt nun Adam Ammour vom BRC Thüringen seinen Einstand. Er hatte sich den dritten Weltcup-Startplatz durch Siege in den vier internen Selektionsrennen eindrucksvoll gesichert.

Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) wurde 2018 als Anschieberin von Mariama Jamanka Olympiasiegerin. Mittlerweile lenkt sie den Bob selbst. Foto: Dietmar Reker

Auch für die Frauen geht es nach der Absage in Yanqing erstmals um Punkte. Neben Laura Nolte und Kim Kalicki vertritt Lisa Buckwitz im Mono- und Zweierbob die deutschen Farben. Die Pilotin vom BRC Thüringen, die 2018 als Anschieberin von Mariama Jamanka Olympiasiegerin geworden war, betritt in La Plagne Neuland: „Ich bin das erste Mal hier und deshalb etwas früher angereist. Ich hatte vier Läufe, bevor das offizielle Training begonnen hat. Ich erarbeite mir eine neue Bahn meistens über Internet-Videos und dann natürlich auch über die Bahnbegehungen mit den Trainern“, beschreibt sie. „Die Bahn ist relativ speziell, weil es 19 Kurven gibt – das ist eher lang. Daher hat man in den ersten Fahrten noch nicht so den Durchblick, aber so nach und nach wird das schon. Ich finde die Bahn an sich cool, aber es gibt schon noch ein paar Stellen, die ich verbessern muss.“

Vanessa Mark schiebt Lisa Buckwitz an

Die 29-Jährige wird von der Frankfurterin Vanessa Mark angeschoben, die bereits im vergangenen Winter zu ihrem Team gehört hatte, dann jedoch verletzt ausgefallen war. „Wir verstehen uns super, und ich bin sehr gespannt auf unser erstes Rennen am Wochenende. Ich denke, das wird ganz gut“, gibt sich Buckwitz zuversichtlich.

Der Zeitplan für die Bob-Wettbewerbe

Samstag, 9.00 Uhr: Monobob, 1. Lauf. 10.30 Uhr: 2. Lauf. 13.30 Uhr: Zweierbob Männer, 1. Lauf. 15.00 Uhr: 2. Lauf. Sonntag, 9.00 Uhr: Zweierbob Frauen 1. Lauf. 10.30 Uhr: 2. Lauf. 13.30 Uhr: Viererbob, 1. Lauf. 15.10 Uhr: 2. Lauf.