Saisonaus für Neustädter Nick Filler

Der 16-jährige Nick Filler aus Neustadt an der Orla kann aufgrund einer Verletzung kein Rennen im Twin Cup der aktuellen Saison bestreiten. Am 5. Juli stürzte der Teenager am Nürburgring schwer, wurde dabei über den Reifenstapel geschleudert.

„Das war der heftigste Crash meiner Karriere“, sagte Filler kurze Zeit später im Helikopter Richtung Krankenhaus. Die Bilanz des Sturzes: Elle und Speiche im rechten Arm waren gebrochen. Zu diesem Zeitpunkt glaubte Filler noch daran, sechs Wochen später wieder auf dem Motorrad sitzen zu können. Doch schon die erste Nachuntersuchung brachte diese Hoffnung ins Wanken.

Untersuchung am 21. August gab Gewissheit

Der Bruch der Elle war leicht abgerutscht. Die folgenden Untersuchungen brachten Gewissheit, dass eine Operation nicht nötig wurde. Nun sollte bei einer weiteren Untersuchung am 21. August die Freigabe für die verbliebenen Rennen im Twin Cup kommen.

Aber der Teenager wurde enttäuscht. Der Bruch ist nicht ausreichend verheilt. Das bedeutet weitere vier Wochen Pause und damit das Ende der Saison 2020, bevor diese richtig begonnen hat. Nick Filler lässt sich davon nicht beirren. Schon jetzt arbeitet er an seinem Comeback für 2021. Das Training neben der Strecke wird in den nächsten Woche Schritt für Schritt gesteigert und der Arm an die Belastung herangeführt.