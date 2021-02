Saisonfortsetzung? Jürgen Kohl vom KFA ist skeptisch

Eichsfeld/Unstrut-Hainich Noch ist offen, wann und ob es in der Fußball-Kreisoberliga und Kreisliga weitergeht. Ein Wiederbeginn vor Mai erscheint unrealistisch.

Nachdem der bundesweite Lockdown am vergangenen Mittwoch, 10. Februar, (vorläufig) bis zum 7. März verlängert wurde, müssen auch die Amateursportler weiter darauf warten, endlich wieder in ihren Trainings- und Wettkampfbetrieb einsteigen zu können. Damit wird auch für die Teams in der Fußball-Kreisoberliga sowie der beiden Kreisligen noch einige Zeit vergehen, bis sie die Saison fortsetzen können - wenn das überhaupt der Fall sein wird.