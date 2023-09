Sandro Wagner: Plötzlich Bundestrainer - Fans wollen mehr

Essen. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Am Dienstag sitzt Rudi Völler auf der Bank. Dazu kommen Hannes Wolf und Sandro Wagner. Huch.

Dass Hansi Flick an diesem Sonntag gehen musste, das überraschte nicht mehr, als die Entscheidung am Nachmittag verkündet wurde. Was allerdings so nicht zu erwarten war, war die Übergangslösung, die der Deutsche Fußball-Bund, DFB abgekürzt, präsentierte. Am Dienstag testet Deutschland in Dortmund gegen Frankreich – und geleitet wird die Nationalmannschaft von Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf. Huch.

Rudi Völler, eigentlich Sportdirektor Nationalmannschaft, sitzt plötzlich wieder auf der Trainerbank. Hannes Wolf hat lange in der Jugend des BVB gearbeitet, mittlerweile soll er als Technischer Direktor den Jugendfußball revolutionieren. Vor allem der Name Sandro Wagner sorgte aber für Aufsehen in den Sozialen Medien.

Wagner arbeitet als Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft, bekannt ist er als TV-Experte. Für DAZN. Für das ZDF.

Sandro Wagner: Bundestrainer for one day #gerfra pic.twitter.com/uzLEIkycCy — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) September 10, 2023

"Sandro Wagner ist immer eine Show"

„Also Sandro Wagner ist immer eine Show!“, lautet ein Kommentar. Ein weiterer: „Sandro Wagner nun Trainer der Mannschaft, aus der er als Spieler 2018 mit lauten Protest zurückgetreten ist.“ Und: „Hä wieso, Deutschland ist Basketball- Weltmeister, Sandro Wagner sowas wie Bundestrainer und Prinz Harry im Sportstudio mit Mainz-05-Schal, normales Wochenende.“

Sandro Wagner als Stürmer, Julian Nagelsmann als junger Trainer der TSG Hoffenheim. Foto: firo

Und so formieren sich auch die Stimmen, die fordern, dass Sandro Wagner direkt den Posten des Bundestrainers übernimmt, um die Nationalmannschaft auf die Heim-EM 2024 vorzubereiten. Ein Kommentar: „Ich hätte mal einen extravaganten Vorschlag für den Posten des Bundestrainers: Sandro Wagner. Wäre wenigstens einer, der super kommunizieren kann.“ Ein zweiter: „BUNDESTRAINER SANDRO WAGNER“.

Sandro Wagner - als Kandidat für die Hansi-Flick-Nachfolge gilt er nicht

Wer die Nachfolge von Hansi Flick übernimmt, steht noch nicht fest. Aber: Sandro Wagner zählt nicht zum Kandidatenkreis. Als Favorit gilt Julian Nagelsmann.

