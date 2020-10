SC 03 Weimar bringt Spitzenreiter ins Wanken

Ein 1:1 gegen Spitzenreiter Wismut Gera, das wahrscheinlich spielstärkste Team der Liga? Michael Junker, Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SC 03 Weimar, hätte vor dem Spiel sofort unterschrieben. Nach den 90 Minuten war auch er kurz hin und hergerissen zwischen Freude über einen weiteren Zähler für den Klassenerhalt und der Enttäuschung darüber, dass es vielleicht sogar zwei Punkte hätten mehr sein können.

„Letztlich bin ich mit der Abwehrleistung meiner Männer sehr zufrieden. Das war für mich das Wichtigste“, sagte Junker, der erstmals in dieser Saison mit einer Fünferkette hinten spielen ließ. Die zeigte eine weitestgehend stabile Leistung, auch wenn die Geraer gerade in Hälfte zwei die Hausherren ordentlich in der eigenen Hälfte einschnürten.

Zu Beginn gab es die ersten Flanken über rechts. Eine verpuffte, die andere führte zu einer Chance, bei der die Weimarer Glück hatten, dass der Ball am Ende knapp am Pfosten vorbei streifte. Auf dem Weg nach vorn wurde der weite Ball auf Kevin Calenius oder Luca Albrecht versucht, aber so richtig gefährlich wurde es selten. So mussten Standards herhalten. Nach einer Calenius-Ecke gelangte Verteidiger Florian Sachs an die Kugel. Der frühere Sturmtank zielte aber hauchdünn daneben. Es war Mitte der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Und diesmal passierte nicht den Goethestädtern der Abwehrfehler, sondern dem Gegner. Albrecht gewann einen Zweikampf weit in des Gegners Hälfte und chippte den Ball gekonnt aus 16 Metern am Keeper vorbei ins Eck.

Keine Notbremse! Gäste bei einem Konter im Glück

Bis zur Pause ließen die Weimarer, die hinten alles reinwarfen, nicht mehr viel zu und führten nicht unverdient zum Seitenwechsel. Besagter Albrecht hatte gleich nach Wiederanpfiff eine Konterchance, scheiterte aber am gut parierenden Gästekeeper Maximilian Paul. Einer der wenigen Gründe für Kritik durch Trainer Junker: „Wenn wir in Halbzeit zwei den ein oder anderen Konter besser spielen, dann nehmen wir sogar drei Punkte mit.“ In einer Situation, da stand es schon 1:1, hatte der Schiedsrichter etwas dagegen. Der für den verletzten Albrecht eingewechselte Habib Diallo war durch, wurde von einem Geraer regelwidrig gestoppt. Dieser bekam nicht Rot wegen Notbremse, sondern nur die Gelbe Karte.

Dass Weimars Torhüter Daniel Feuerstein wiederum eine vermutlich etwas unruhige Nacht hatte, lag an der 63. Minute. Da wollte der erfahrene Mann einen vermeintlich leichten Ball aufnehmen, ließ ihn aber nach vorn prallen. Aus dem Gewühl heraus zeigte sich Geras Florian Schubert gedankenschnell und traf aus der Drehung. „Bitter für Daniel, aber er hat es offenbar gut weggesteckt, uns danach zweimal in starker Manier vor dem Rückstand bewahrt“, sagte Junker. So zum Beispiel in der Nachspielzeit, als eine Flanke auf dem Kopf des völlig freien Maximilian Dörlitz landete. Der zielte ins Eck, Feuerstein macht sich so lang er konnte und lenkte den Ball um den Pfosten. Dafür gab es vom Gegner sogar eine Anerkennung. Es nutzte dem Weimarer wenig, er verschwand nach dem Abpfiff sofort in der Kabine – verständlich allemal.

Erwähnenswert: Mit Nico Zeitz und Adam Luca Ruffert feierten gleich zwei Weimarer Nachwuchsspieler ihr Verbandsliga-Debüt.