Schaarschmidt nicht mehr Trainer bei Blankenhains Fußballern

Er sei in Dankbarkeit gegangen, ganz ohne böses Blut. Heiko Schaarschmidt war schließlich viereinhalb Jahre Trainer des FSV Grün-Weiß Blankenhain – und hat sich in dieser Zeit Tag ein und Tag aus für die Belange des Klubs eingesetzt. Jetzt ist Schluss. Im Dezember des vergangenen Jahres trennte man sich im gegenseitigen Einvernehmen von dem Übungsleiter, der zuvor beim SC 03 Weimar die zweite Mannschaft betreute.

Die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel habe er nun so entspannt wie selten erlebt. Keine Trainingsplanungen zu machen, keine Pläne zu schmieden, wie man die Rasselbande im Winter konditionell in Schuss bringt. Als angenehm habe er das durchaus empfunden, bemerkt Schaarschmidt. „Ich habe mal wieder Zeit gefunden, alte Kontakte zu pflegen“, berichtet er. Nun, ja, so ganz ohne das Thema Fußball sei er dabei aber nicht umhingekommen. Zwei, drei lose Anfragen habe es tatsächlich wieder gegeben, sogleich wieder eine Mannschaft zu übernehmen. Aus verschiedenen Spielklassem seien die Anrufe gekommen – alle aktuellen Trainer können aber beruhigt sein: Schaarschmidt hat sämtliche Offerten ausgeschlagen, wollte über die Feiertage erst einmal abschalten.

Die Landesklasse hat anspielerischer Qualität zugelegt

Bis zum Sommer, so erzählt er, habe er kein Problem damit, nicht in Verantwortung zu stehen. „Wenn etwas passendes kommt, denke ich aber darüber nach“, sagt er.

Denn eigentlich, das gibt er zu, hätte er die Mission in Blankenhain gern zu Ende gebracht. Der Abstieg in die Kreisoberliga scheint eingedenk von gerade einem Sieg, ein 1:0 über Greiz am letzten Hinrundenspieltag, fast besiegelt. Denn weitere Punkte konnte er mit seinem Team nicht sammeln. Zu groß war der Umbruch im Sommer, zu hoch der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe für die jungen Blankenhainer. Schaarschmidt verweist auf die neue Qualität der Liga, in der sich durchaus vortreffliche Kicker sammeln würden. Max Enkelmann aus Kahla beispielsweise, der schon für den SV Schott Jena in der Oberliga kickte. Oder James Kevin Nahr in Greiz. „Der hat an der Dritten Liga geschnuppert“, erzählt Schaarschmidt. Vom FC Carl Zeiss Jena und dessen Akademie komme der. „Da hatten wir keine Chance“, sagt der Übungsleiter.

Denn seine Mannschaft sei neu zusammengestellt, für diese Liga waren einige zu unerfahren. Was Schaarschmidt aber nicht als Ausrede für die beispiellose Niederlagenserie gelten lässt. Denn: Wer alles verliere, dem fehlt es am Ende doch an Qualität. Was er seinen nun ehemaligen Jungs zugutehält: „Wir haben von Woche zu Woche dazugelernt. Wir haben uns entwickelt“, sagt er. In der Rückrunde, da ist er sich sicher, werde das Team ein anderes Gesicht zeigen, deutlich mehr Punkte einfahren. Und so sei das Wunder in Blankenhain vom erneuten Klassenerhalt durchaus möglich. Schaarschmidt sagt, dass ja noch nicht einmal klar ist, wie viele Teams absteigen. Im besten Falle sei das nämlich nur eins – und der Vorletzte, die TSG Kausldorf, sei mit sechs gesammelten Zählern zumindest auf Schlagdistanz. „Ich werde das verfolgen, die Daumen drücken, dass die Jungs das packen“, sagt er. Dennoch sei der Gang in die Kreisoberliga für den Verein vielleicht der vernünftigere Weg. „Was bringt es, sich wieder im letzten Moment zu retten, um dann in der nächsten Saison wieder die Vielzahl der Spiele zu verlieren?“, fragt Schaarschmidt. Ehrlicher sei es deshalb, den Neuaufbau eine Etage tiefer fortzuführen, ein Team zu formen, was langfristig die Landesklasse ihr Zuhause nennen kann. Das sei, so erzählt er es, aber von Beginn an auch mit den Vereinsverantwortlichen so im Einklang besprochen worden.

Einen Nachfolger soll zum Start der Vorbereitung Mitte Januar vorgestellt werden. Heiko Schaarschmidt wird, wem auch immer, viel Glück wünschen und gern auch den einen oder anderen Ratschlag parat haben, falls das gewünscht sei. Als Trainer sei er schon immer ein Teamplayer gewesen, weshalb er seinen Assistenztrainern der vergangenen viereinhalb Jahre auch ausdrücklich danke. „Sie haben viel geleistet, viele Dinge erledigt, die man so nicht immer gleich auf Anhieb erkennt“, sagt er. So ganz ohne Fußball wird er in den nächsten Wochen und Monaten aber auch ohne Traineramt nicht sein. Bei den Alten Herren in Weimar ist er ein Teil des Teams. Dort findet er den Austausch, aber auch die sportliche Betätigung, um nicht einzurosten. Und dann, so viel sei klar, werde spätestens im Sommer wieder durchgestartet.