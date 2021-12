Jan Nepomnjaschtschi (l) spielt mit den weißen Figuren, Magnus Carlsen mit schwarz ist am Zug.

Carlsen gegen Nepomnjaschtschi Schach-WM: Auch fünfte Partie in Dubai ohne Sieger

Dubai. Das Gleichgewicht bei der Schach-WM blieb auch in der fünften Partie gewahrt. Nach dreieinhalb Stunden Spiel wurde der Punkt auch in Dubai geteilt.

Der russische Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi blieb mit den weißen Steinen seiner Linie treu und wiederholte eine Spanische Eröffnung. Titelverteidiger Magnus Carlsen wich wie in den vorigen Partien als Erster ab. "Es ist immer gut, die erste Überraschung zu bringen, aber heute hat es nicht so gut funktioniert", sagte der 31 Jahre alte Norweger.

Zeitweise hatte Carlsen 40 Minuten Bedenkzeit weniger, aber der Titelverteidiger geriet nicht in ernste Zeitnot. Dass Nepomnjaschtschi erstmals in diesem Match über längere Zeit Druck machen konnte, wird als Teilerfolg für den 31-jährigen Russen gewertet.

Am 2. Dezember ist in Dubai spielfrei. Das auf 14 Partien angesetzte WM-Duell wird am Freitag dem 3. Dezember (13.30 Uhr) fortgesetzt.

Notation der fünften Partie

Weiß: Jan Nepomnjaschtschi (Russland)

Schwarz: Magnus Carlsen (Norwegen)

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. O-O Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 O-O 8. a4 Tb8 9. axb5 axb5 10. h3 d6 11. c3 b4 12. d3 bxc3 13. bxc3 d5 14. Sbd2 dxe4 15. dxe4 Ld6 16. Dc2 h6 17. Sf1 Se7 18. Sg3 Sg6 19. Le3 De8 20. Ted1 Le6 21. La4 Ld7 22. Sd2 Lxa4 23. Dxa4 Dxa4 24. Txa4 Ta8 25. Tda1 Txa4 26. Txa4 Tb8 27. Ta6 Se8 28. Kf1 Sf8 29. Sf5 Se6 30. Sc4 Td8 31. f3 f6 32. g4 Kf7 33. h4 Lf8 34. Ke2 Sd6 35. Scxd6+ Lxd6 36. h5 Lf8 37. Ta5 Ke8 38. Td5 Ta8 39. Rd1 Ra2+ 40. Td2 Ta1 41. Td1 Ta2+ 42. Td2 Ta1 43. Td1 Remis

Stand: 2,5:2,5

© dpa-infocom, dpa:211201-99-218999/2