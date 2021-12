Schach-WM: Herausforderer Nepomnjaschtschi steht unter Druck

Essen. Jan Nepomnjaschtschi muss bei der Schach-WM aggressiver spielen, wenn er Magnus Carlsen besiegen möchte. Worauf es jetzt ankommt.

Der Mann mit der auffälligen Dutt-Frisur liebt Klartext. Nachdem Jan Nepomnjaschtschi die achte Partie um die Schach-Weltmeisterschaft in Dubai gegen den norwegischen Titelverteidiger Magnus Carlsen verloren hatte, suchte der russische Herausforderer keine Ausflüchte. „Ich möchte mich für meine Leistung entschuldigen. Sie war unter dem Niveau eines Großmeisters“, sagte der 31-Jährige. Nepomnjaschtschi hatte im 21. Zug einen unerklärlichen Fehler begangen. Der ebenfalls 31-jährige Weltmeister führt jetzt mit 5:3 und benötigt aus den ausstehenden sechs Partien nur noch 2,5 Punkte, um zum vierten Mal seinen Titel zu verteidigen.

Nach einem Ruhetag geht das WM-Match an diesem Dienstag um 13.30 Uhr weiter. „Nepomnjaschtschi muss jetzt seinen Killer-In­stinkt auspacken. Er hat nur noch die eine Chance, wenn er Carlsen massiv unter Druck setzt“, sagt der Essener Großmeister Sebastian Siebrecht (48). „Und das nicht erst mit der Brechstange in der elften oder zwölften Partie. Schon am Dienstag muss er das zeigen, was die Schach-Fans an ihm schätzen. Nur mit höchster Kreativität kann er das Match noch umbiegen.“ Dass Schach Sport ist, hat sich bei dieser WM bereits gezeigt. Am Freitag hatten sich die beiden Kontrahenten einen erbitterten Kampf der Köpfe geliefert. Erst nach 136 Zügen und einer Spielzeit von fast acht Stunden stand Carlsen als Sieger dieser Partie fest. Sie geht als bisher längste in die WM-Historie ein.

Nächstes Duell am Dienstag zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomnjaschtschi

Diese Dauerbelastung von Körper und Geist hatte ihre Spuren hinterlassen. Die siebte Partie endete dann nicht überraschend in einem Remis. Nepomnjaschtschis Patzer in der achten Partie lässt sich nur mit Erschöpfung erklären. Und selbst Carlsen, der auf seine körperliche Fitness größte Aufmerksamkeit legt, gab zu: „Mein Hirn war frittiert.“

An diesem Dienstag wird sich zeigen, ob Nepomnjaschtschi seine Akkus am Ruhetag wieder aufgeladen hat. „An seiner Stelle hätte ich den Montag mit Schlafen und Entspannen verbracht. Ich hätte möglichst wenig den Kopf mit Varianten-Berechnungen belastet. Nepomnjaschtschi ist ein Schach-Künstler. Jetzt muss er diese Stärke auspacken“, sagt Sebastian Siebrecht. Eine große Chance räumt er dem Herausforderer aber nicht mehr ein: „Carlsen ist ein cooler Typ und wird sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen.“