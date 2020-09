Schleiz gewinnt kleines Derby in Moßbach, Tanna holt drei Punkte

Tanna. So lief der erste Spieltag in der Kreisliga, Staffel 1. In der Kreisoberliga schießt sich Orlatal warm

BSG SV Grün-Weiß Tanna – VfB 09 Pößneck II 3:2 (2:2)

Es roch nach einem Remis, bis Kohl in der Nachspielzeit per Freistoß den Siegtreffer erzielte. Für Tannas Trainer Frank Heinisch „war es ein dreckiger Sieg“, der allerdings nicht unverdient war. Die Gäste hätten sich einen Punkt verdient, da sie in den ersten 30 Minuten das Spiel bestimmten und durch Wilhelmi in Führung gingen. Wie aus dem Nichts der Ausgleich durch Fiebigs Abstauber. Danach kam die SG besser ins Spiel und ging durch einen von Kohl verwandelten Strafstoß in Führung, die der VfB nach einer Freistoßkombination durch Lippold ausglich. Es fehlte die letzte Konsequenz, bis Kohl die Grün-Weißen erlöste.

FC Chemie Triptis – TSV 1898 Oppurg 0:3 (0:0)

„Diese couragierte Leistung war nicht zu erwarten, zumal Torjäger Rein fehlte“, so Oppurgs Spielleiter Jürgen Rosenberger. Dagegen vermisste Co-Trainer Andre Nestvogel beim FC alle Tugenden. Den besseren Start hatte der FC, der vor der Pause zielstrebig konterte und durch Linke zwei Großchancen vergab. Nachdem Bockner vergab, machte es Razavi besser. Sieler verpasste den Ausgleich, stattdessen machten Pellenat und Bloche alles klar.

SV 1990 Ebersdorf – SV Blau-Weiß Neustadt II 1:4 (1:2)

Für Ebersdorfs Trainer Rico Thiel war der Bruch im Spiel nach 20 Minuten nicht erklärbar. Bis dahin führte seine Elf durch Ludewig verdient und erzielte noch zwei Abseitstore. Doch die Gäste kämpften sich in die Partie und konnten diese noch verdient für sich entscheiden. Dabei trafen Boualem und Weise jeweils doppelt. Kurz nach der Pause vergab Neustadts Hirsch noch einen Strafstoß.

SV Moßbach II – FSV Schleiz II 2:3 (1:1)

Für SVM-Trainer Michael Wilfert hat am Ende der Glücklichere gewonnen. Für seinen Gegenüber Rene Woitzik war es hingegen ein verdienter Derby-Sieg. In einer kampfbetonten Partie hatten die Gäste den besseren Start, gingen durch Nukovic früh in Führung. Doch die Heimelf straffte sich, wurde stärker und konnte durch einen Doppelpack von Vogel, darunter ein Handstrafstoß zum 1:1, das Spiel drehen. Vogel hätte für eine Vorentscheidung sorgen können, scheiterte aber mit einem weiteren Strafstoß an Keeper Richter. Stattdessen kam der FSV wieder ins Spiel, schoss durch Kunte den Ausgleich und durch Lailach in der Nachspielzeit schließlich den Siegtreffer.

SG Elstertal Silbitz/Crossen II – SG SV Gräfenwarth 5:2 (2:1)

Der Endstand entsprach nicht dem Spielverlauf. „Wir hatten phasenweise Vorteile und Chancen, konnten aber daraus kein Kapital schlagen“, so das Fazit von Trainer Frank Wehrhahn. Die Platzherren waren effektiver. Für die Gäste traf Jonuzi zweimal vom Punkt zum 1:1 und zum 3:2-Anschluss. Danach waren die Gäste dem Ausgleich nahe, doch ein Konter und ein weiterer Treffer führten zur Entscheidung.

FSV 1990 Remptendorf – SG TSV 1860 Ranis 2:3 (0:2)

SG-Trainer Martin Querengässer war zufrieden mit dem Dreier, „doch wir machten es unnötig spannend, hätten das Spiel vor der Pause entscheiden können.“ Bis dahin führte die SG durch Tore von Hahn per Kopf und Lindig nach Konter mit 2:0. Auch der FSV war zu Beginn nicht chancenlos, belohnte sich aber erst nach dem Wechsel, als Wüstefeld per Kopf und Strafstoß der Ausgleich gelang. Hofmann vergab den FSV-Siegtreffer, den auf der anderen Seite Lindhuber mit einem Distanzschuss erzielte.

LSV 49 Oettersdorf – FSV Hirschberg 0:1 (0:0)

Erfolgreicher Saisonstart für die Hirschberger. So sprach auch LSV-Trainer Alexander Schuldes von einem verdienten Gäste-Sieg, „da wir nur die ersten 20 Minuten Fußball gespielt haben.“ Dennoch war der LSV nicht chancenlos, traf zweimal Alu. In der Summe die Gäste aber mit Chancenvorteilen. Schließlich war es Wöllner (75.), der nach Foul an Eck per Strafstoß für den ersten Dreier seiner Elf sorgte.

Kreisoberliga: FSV Orlatal Langenorla – SV Lobeda 77 7:2 (5:0)

Der Aufsteiger aus Orlatal setzte bei seiner Premiere in der Kreisoberliga gleich ein dickes Ausrufezeichen und fegte den SV Lobeda förmlich vom Platz. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. In der ersten Halbzeit haben wir uns in einen Rausch gespielt“, so Co-Trainer Thomas Könitzer. Bereits in der 1. Minute eröffnete Torjäger Barth den Torreigen, der nur zehn Minuten später seinen zweiten Treffer folgen ließ. Als dazwischen Rosenberger und später Polster und Näther zuschlugen, waren die Weichen auf Sieg gestellt. Nach der Pause war die Partie etwas ausgeglichener, konnten die Gäste durch Szudras Doppelpack Ergebniskosmetik betreiben, aber weitere Tore von Oechsner und Barth per Strafstoß nicht verhindern.