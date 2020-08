Schmöllner Tennis-Herren überzeugen

Die Herren des TC Schmölln führen die Tennis Bezirksklasse an: Martin Büttner, Mario Franke, Janek Heinke, Tim Grossmann (v.l.)

Schmölln. Neu gegründete Herrenmannschaft hat nach vier Siegen in vier Spielen die Tabellenführung der Bezirksklasse Ost inne. Derby gegen Altenburg am 26. September

Der TC Schmölln hat 2020 nur zwei Mannschaften im Punktspiel-Betrieb gemeldet: die Herren- und Herren-40-Mannschaft. Die neu gegründete Herren-Mannschaft bestehend aus Martin Büttner, Tim Grossmann, Janek Heinke, Mario Franke, Tobias Schulze und Marco Höfer tritt in der Bezirksklasse an und möchte sich nach und nach auch in höheren Ligen bewähren.