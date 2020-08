Tim Großmann vom TC Schmölln siegte in Leipzig

Schmöllner Tim Großmann gewinnt im Breitzke-Cup

Beim diesjährigen 5. Marco-Beitzke-Cup in Leipzig wurde der TC Schmölln von Tim Großmann, Janek Heinke und Tobias Schulze aus dem eigenen Nachwuchs vertreten.

Alle drei starteten im 25-Mann starken C-Feld der Herren. Tim Großmann gewann die meisten Spiele seiner Tableau-Hälfte souverän sowie das Halbfinale durch starke kämpferische Leistung hauchdünn im Match-Tiebreak. Im Finale besiegte er seinen an Position eins gesetzten Gegner Christian Huth aus Halle deutlich mit 6:4, 6:0. Dies ist der der erste Turnier-Sieg für das Schmöllner Talent.

Auch Tobias Schulze dürfte mit seinem Ergebnis zufrieden sein. Nach verlorenem erstem Match in der Hauptrunde zeigte konnte er in der Nebenrunde (Runde der Verlierer) seine Fähigkeiten abrufen und spielte sich bis ins Finale durch. Dort verlor Tobias Schulze zwar, jedoch ist ein zweiter Platz in der Nebenrunde ein beachtliches Ergebnis für sein allererstes Tennisturnier.