Schnell Punkte sammeln ist die Devise für Heiligenstadt, Teistungen und Bad Langensalza

Eichsfeld/Unstrut-Hainich. Fußball-Verbandsligisten starten am Wochenende in die neue Saison.

Die Vorbereitung war quälend lang – kein Wunder, dass die Trainer und Spieler der hiesigen Fußball-Verbandsligisten froh sind, dass es am kommenden Wochenende wieder um Punkte geht. Für den SC Heiligenstadt (SCH), den FC Wacker Teistungen und den FSV Preußen Bad Langensalza stehen intensive Wochen an, denn da die Liga 18 Teams umfasst, warten insgesamt – wie in der Bundesliga – 34 Spieltage auf die Mannschaften. Die Heiligenstädter empfangen am Samstag, 5. September, ab 15 Uhr Wismut Gera, Teistungen ist zeitgleich bei BW Bad Frankenhausen gefordert. Bereits ab 12 Uhr läuft Bad Langensalza beim SV Schott Jena auf. Zuschauer sind bei diesem Spiel nicht erlaubt, auch keine Gästefans. Wir haben den Trainern vor dem ersten Spieltag vier Fragen gestellt.

1.) Wie sind die Vorbereitung und die Testspiele verlaufen?

2.) Was hat sich im Kader personell alles getan?

3.) Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm ihrer Mannschaft ein?

4.) Wie lautet das Ziel für die Saison?