Schott gegen Zwätzen: „Das war ein glücklicher Sieg“

Da wo ein Stadt-Derby ausgetragen wird, ist der Trashtalk naturgemäß nicht weit. Man kennt sich ja schließlich. Da kann man schon einmal die eine oder andere verbale Spitze von sich geben. Als sich nun das urbane Stelldichein zwischen dem SV Schott Jena II und dem SV Jena-Zwätzen am Sonntag in der Oberaue so langsam gen Ende neigte, ließ ein Zwätzen-Akteur, der jedoch nicht spielen konnte, einen ausgewechselten Schott-Kicker wissen, dass er ja nur noch wie „Fallobst“ agieren würde – natürlich nicht bösartig. Durch und durch schlagfertig reagierte der Glaswerker auf den dahingeworfenen Fehdehandschuh, antwortete er doch keck: „Ja, aber für euch reicht es!“

Bäm. Das saß. Sieg für den Glaswerker, der mit seiner lakonisch anmutenden Antwort sein Gegenüber ad hoc zum Schweigen brachte, schließlich erinnerte er mit seinen Worten daran, dass Schott mit 1:0 in Führung lag – und sich bis zum Abpfiff auch nichts mehr daran ändern sollte.

Ja, die Ergüsse im Umfeld der beiden Teams an der Außenlinie waren phasenweise erquicklicher als das Dargebotene auf dem Grün. Der Rückrundenauftakt der beiden Mannschaften in der Landesklasse kam wahrlich holprig-hölzern daher. Es mangelte nicht an unvollendetem Stückwerk, plumpen, wenn auch harmlosen Fouls sowie reichlich Gezeter. Letzteres war mitunter auch der einen oder anderen fragwürdigen Entscheidung der Unparteiischen geschuldet. Aber nicht ausschließlich.

Nein, die Partie war kein kulturwissenschaftliches Seminar, welches den Zusammenhang von „Fußball und Ästhetik“ beleuchten wollte, vielmehr war es eine Lehrstunde bezüglich Taktik und Ergebnisverwaltung. Denn über weite Strecken bestimmten die Spieler von Zwätzen-Coach Daniel Sander das Geschehen, verfügten zweifelsohne über ein Mehr an Ballbesitz, doch das Fußball-Schicksal wollte es, dass ein Fehler des Zwätzen-Keepers zu einer kleinen Kettenreaktion in deren Abwehr führte, an deren Ende ein gewisser Marius Heydt anzutreffen war – und der stand goldrichtig. Gänzlich unerwartet tauchte das runde Leder in der 43. Minute vor den Füßen des Glaswerkers auf, der gar nicht erst lange zögerte, sodass nur einen Augenblick später der Ball einsam im Zwätzen-Tor verweilen durfte. Ein Hauch von Flipperautomat da im Strafraum der Kicker aus dem Norden Jenas.

Die Mannen von Schott-Coach Thomas Hurt beschworen dann im zweiten Akt die eher defensiven Fußball-Tugenden, ließen ihr Gegenüber die Arbeit verrichten und lauerten auf Konter. Und letztlich sollte die Rechnung für Schott Jena damit aufgehen.

Dass die Schottianer am Ende die drei Punkte bejubeln durften, war auch dem katzenartigen Agieren von Schott-Goalie Maximilian Zeller auf der Linie geschuldet, der einen vielversprechenden Schuss von Jan-Lukas Bernewitz im zweiten Akt noch im letzten Moment vereiteln konnte. Zu der Chance von eben Bernewitz gesellte sich noch eine Möglichkeit von Lukas Best, die jedoch ebenfalls keinen Torjubel nach sich ziehen sollte, da auch in diesem Fall der Schott-Torhüter – irgendwie – den Spielverderber gab.

„Wir hatten mehr Ballbesitz, hatten auch Chancen, doch Schott wollte den Sieg schlichtweg ein Stück weit mehr als wir. Sie haben ihn sich regelrecht erkämpft“, resümierte Daniel Sander, der bei seinem Fazit auch daran erinnerte, wie es um die Genese des einziges Tores der Partie bestellt war. Glück für den Gegner eben. „Es war nicht der Rückrundenstart, den wir uns erhofft haben. Doch davon geht die Welt nicht unter, die Rückrunde hat gerade erst begonnen“, so Sander.

„Das war ein glücklicher Sieg. Das will ich gar nicht bestreiten. Am Ende war er auch etwas dreckig, und wir haben in der zweiten Halbzeit fast nur noch verteidigt“, resümierte indes Thomas Hurt, der auch an das Hinspiel im August 2019 erinnerte. Damals lag Schott zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung, verlor am Ende jedoch 3:4. „Wir haben in der Hinrunde aus vielen Spielen zu wenig mitgenommen. Heute nehmen wir aber den Sieg mit – und fertig“, sagte Hurt.

Als sich schließlich die Nachspielzeit von drei Minuten so langsam gen Ende neigte, die Schott-Akteure den Unparteiischen hartnäckig und auch lautstark daran erinnerten, dass er schon längst hätte abpfeifen müssen, begab sich Daniel Sander in die gegnerische Coachingzone, um Thomas Hurt zum Derby-Sieg zu beglückwünschen. Sander und Hurt standen die gesamte Partie über da an der Außenlinie im permanenten Austausch, wobei Hurt aus seinem Trainer-Innenleben keine Mördergrube machte, Sander indes den für ihn typischen Stoiker gab, der nur selten verbale Salven abgab. Aber wenn, dann so richtig.

Ach ja, wie sehr sich bei dem Stadt-Derby Distanz und Nähe miteinander vermischten, wurde bei einem abgeblasenen Konter der Schottianer in der zweiten Halbzeit deutlich. Thomas Hurt kratzte am Wahnsinn, haderte mit der Entscheidung, gab sich seiner distanzlosen Enttäuschung hin, um sich dann – wie verwandelt – an Daniel Sander zu richten: „Daniel, das war schon Abseits?“ Sander wiederum drehte sich zum Schott-Trainer und nickte ihm geradezu tiefenentspannt zu.