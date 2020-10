Schott Jena ärgert Gastgeber Geratal

Vorige Woche hatte Schott-Trainer Falk Werner nach der engagierten aber erfolglosen Leistung seiner Truppe versprochen, dass es bei gleicher Einstellung in den nächsten Partien Punkte geben würde. Es hat sofort funktioniert. Mit einem 3:1-Auswärtssieg kamen die Schottianer aus Geraberg zurück. Es handelte sich nicht um Feinkost, wie Co-Trainer Florian Schmolke sagte, aber die Einstellung war sehr gut.

Beispiel – der aufgerückte Paul Neugebauer klaute seinem Gegner die Kugel, zog konsequent in die Box, vollendete mit fulminantem Schuss in den Knick, 1:0 (24.). In der Vorwoche hatte Werner auch seinen Angriffsmotor Thomas Stauch gelobt, mit der kleinen Einschränkung bezüglich seiner Abschlussschwäche. Doch siehe da, der 22-jährige Jurastudent aus Duisburg, unter anderem bei Rot-Weiß Oberhausen und KFC Uerdingen ausgebildet, traf zum 2:0 (38.).

Diesmal stoppte Oliver John den Angriff der Gastgeber, steckte auf Stauch durch. Von der Strafraumgrenze jagte der die Kugel ebenfalls in den Winkel.

Die deutliche Führung machte die Glaswerker etwas unaufmerksam, die Quittung folgte prompt. Den 1:2-Anschluss per Kopf, erzielte allein gelassen am zweiten Pfosten ein alter Bekannter. Marius Heydt schnürte bis zum Sommer die Stiefel in Jena.

Doch zu mehr reichte es für die in diesem Spiel arg gebeutelten Platzherren nicht, die trotz fairem Spiel drei Akteure durch Verletzungen verloren, und auf Grund des ausgeschöpften Wechselkontingents die letzten zehn Minuten in Unterzahl spielen mussten. Den Deckel hatte allerdings vorher schon Felix Schirmer draufgemacht. Max Gehrmann traf noch den Pfosten, Marc Schröder legte für den Torschützen auf.