Schröter landet bei Karate-WM auf Platz fünf

Budapest. Madeleine Schröter aus Berlstedt verpasste zwar eine Medaille bei Karate-WM in Budapest. Erhielt für ihre Leistung aber viel Lob.

Bis ins das kleine Finale um die Bronzemedaille hatte sich Madeleine Schröter bei der Karate-WM in Budapest durchgekämpft. Doch den Sprung auf das Podest verpasste die 23 Jahre alte Berlstedterin dann am Samstag in der Donaustadt.

Die Berlstedterin von Karate Kampfsport Hohenleuben unterlag in der 68-Kilo-Klasse im Kampf um Platz drei. Gegen Georgia Zefanya aus Indonesien, die Nummer acht der Welt, kassierte die 23 Jahre alte Thüringerin am Samstagvormittag eine 0:4-Niederlage. Trotzdem darf sich Schröter nach drei Siegen und zwei Niederlagen über Platz fünf beim Welttitelkampf in Ungarn freuen.

Schröter läuft in Konter der Indonesierin

Nach 90 Sekunden des Abtastens im Bronze-Kampf hatte Schröter, die bei Musashi Weimar trainiert, als erste die Initiative ergriffen. Allerdings lief die junge Karateka dabei in einen Konter der Indonesierin, die damit eine Wertung für sich verbuchte. Die deutsche Vizemeisterin kämpfte unbeeindruckt weiter. Doch langsam ging ihr bei der Aufholjagd die Zeit aus. Am Ende setzte sich ihre Gegnerin Zefanya durch, weil Schröter keine klaren Aktionen mehr ins Ziel brachte

Dennoch fand die Leistung Schröters Lob von oberster Stelle. DKV-Sportdirektor Christian Grüner sagte: „Madeleine hat zwar die Bronzemedaille verpasst, dafür aber Platz fünf gewonnen.“

Sven Baum im Rollstuhl mit Vorrunden-Aus auf Platz 13.

Sven Baum aus Erfurt schied beim Rollstuhl-Wettkampf in der Vorrunde als 13. aus.