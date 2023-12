Schützen des SV Stahl Unterwellenborn auf dem Vormarsch

Unterwellenborn Tabellarische Verbesserung in der Landesliga und Landesklasse nach dem zweiten Turnierwochenende

Bei der zweiten Runde der Thüringer Landesliga in Weißensee verbesserten sich die Bogenschützen des SV Stahl Unterwellenborn sowohl in der Landesliga als auch in der Landesklasse vom sechsten auf den vierten Rang in der Tabelle und liegen damit im gesicherten Mittelfeld.

Dem Ligateam Unterwellenborn II gelangen dabei vier Siege, wobei das 7:3 gegen die besser platzierten Obermaßfelder gleich in der ersten Begegnung eine ganze Menge Selbstvertrauen gab. Die beste Leistung der Könitzer lieferte dabei mit Max Rothe der jüngste Schütze aus der Stahl-Riege ab. Der Jugendliche erzielte in jeder der sieben Partien die meisten Ringe und kommt damit in diesem Wettkampf auf einen Schnitt von 8,75 pro Pfeil.

Gleich fünf der sieben Begegnungen konnte das dritte Team der Unterwellenborner für sich entscheiden. Lediglich gegen Spitzenreiter Erfurt mit 2:6 und überraschend gegen Schleiz auf Rang 7 (3:7) mussten Marco Albrecht, Lisa Girschick, Andrea Haucke und Pia Krauße Niederlagen hinnehmen. Marco Albrecht verbesserte sich beim zweiten Turnier auf einen Schnitt von 8,05 Ringen. Die dritte Runde der Liga findet im kommenden Jahr am 13. Januar in Gera statt.