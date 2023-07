Im Freundschaftsspiel gegen Concordia Riethnordhausen erzielte Keliano Tavarez (links), der hier an Jonas Merten vorbeizieht, zwei Treffer.

Schützenfest nach BVB-Duell: Rot-Weiß Erfurt siegt in Riethnordhausen mit 19:1

Riethnordhausen. 24 Stunden nach dem Dortmund-Duell hat der FC Rot-Weiß Erfurt einen letzten Test vor dem Saisonstart hoch gewonnen. Aber auch Concordia Riethnordhausen durfte sich trotz des klaren Ergebnisses freuen.

Beim Kreisoberligisten Concordia Riethnordhausen siegte der Viertligist mit 19:1 (11:0). Trotz der deutlichen Niederlage durften auch die Gastgeber angesichts einer stattlichen Kulisse zufrieden sein. Zum Freundschaftskick hoffte man auf 500 Zuschauer, letztlich kamen gar 1138 Fans.

Die RWE-Tore erzielten Langner (3), Muteba, Seidemann, Seaton, Tavarez, Kämpfer (jeweils 2), Krasucki, Adesida und Weinhauer sowie die beiden Juniorenspieler Stephan (2) und Dene. Beim Freundschaftskick schonte der Viertligist jedoch alle Spieler, die tags zuvor gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund in der Startelf standen. „Wir wollten fünf Tage vor dem Saisonauftakt kein Risiko eingehen und noch eine Verletzung eines Spielers riskieren“, sagte Trainer Fabian Gerber. Für Riethnordhausen erzielte Paul Schädel kurz vor Schluss den Ehrentreffer.

Erster Gegner des FC Rot-Weiß in der kommenden Saison ist am Freitag, 28. Juli, der Aufsteiger FC Hansa Rostock II. Anpfiff im Steigerwaldstadion ist um 19 Uhr. Danach wartet am Samstag, 5. August, das Auswärtsduell beim Vorjahresmeister FC Energie Cottbus als erste Auswärtshürde des neuen Spieljahres.