Schwabhäuser Bogenschützen geben ihre Erfahrungen weiter

Schwabhausen. Traditionsreicher Schützenverein bietet in der wettkampflosen Zeit einen Kurs für Anfänger an.

Den Bogenschützen vom Schützenverein Schwabhausen geht es wie vielen Sportlern in dieser Zeit: Der Wettkampfbetrieb ist zum Erliegen gekommen. Das ist betrüblich, denn sowohl in der Regionalliga Ost, wo die erste Mannschaft antritt, als auch in der Landesliga, in der die zweite agiert, wollten die Schwabhäuser Sportler ihr Vermögen im Leistungssport zeigen.