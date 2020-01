Schwarz-Weiß-Erfurt-Präsident: „Wir planen mit einem Erstliga-Budget“

Die Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen erhalten vielfach Komplimente für ihr Auftreten. Punkte sind rar. Sie spielen gegen den sportlichen Abstieg. Vereinspräsident Michael Panse, 53, strahlt trotz des vorletzten Platzes Optimismus aus.

Erfurts Fußball am Abgrund, die Basketball-Löwen Letzter, das Eishockey-Team ohne Playoff-Teilnahme und Ihre Mannschaft an vorletzter Stelle. Wie groß sind die Sorgen, dass Schwarz-Weiß den Kampf um die Daseinsberechtigung in der Volleyball-Bundesliga verliert

Wir sind Vorletzter und wissen, dass wir nicht die Kraft besitzen, um für die Playoff-Plätze zu streiten. Unser Ziel ist es, sportlich den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben noch zwei sehr wichtige Heimspiele vor uns. Das ist das Duell gegen Wiesbaden und das gegen Suhl, also gegen die direkten Mitkonkurrenten. Das lässt den Spielraum, um zu sagen: Wir haben es selber in der Hand.

Sie klingen sehr optimistisch.

Wir sind selbstbewusster als zuvor. Das liegt daran, dass wir in puncto Mannschaft in Verbindung mit der Struktur besser aufgestellt sind. Ich will in der ersten Liga weiterspielen. Mit Barbara Dapic ist eine richtig gute Spielerin hinzukommen. Wir haben einen relativ großen Kader, den nicht alle unsere Mitbewerber besitzen. Das kann von Vorteil sein.

Aber?

Wir hatten uns auch in Suhl viel vorgenommen. Dann stand es 0:3. Es wird spannend, wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag, wenn Suhl am 14. März nach Erfurt kommt.

Einiges deutet daraufhin, dass die Entscheidung um den letzten Platz eine Thüringer sein wird. Was macht es für Suhl und Erfurt so schwer, in der Bundesliga zu bestehen?

Ich kann nur für uns sprechen. Wenn du mehrere Jahre auf dem Abstiegsplatz warst, musst du gute Spielerinnen suchen. Und man muss gute Spielerinnen mit guten Argumenten überzeugen. Das ist für jemanden, der gerade so drin geblieben ist, schwieriger als für jemanden, der fest etabliert ist. Für die Spielerinnen geht es freilich danach, wie Bezahlung und Umfeld sind. Zum anderen geht es aber auch um den Punkt Weiterentwicklung. Es ist ein harter Kampf.

Wie passt eine Barabara Dapic in dieses Bild?

Ich bin froh, dass wir so eine Spielerin für die Rückrunde gewinnen konnten, die durch ihre Erfahrungen aus der italienischen und ungarischen Liga andere Ansprüche an ihr Spiel knüpft. Sie betrachtet das professionell, als Herausforderung. Gelingt der Klassenerhalt, ist das auch für sie ein Erfolg. Deutschland ist ein guter Volleyball-Standort.

Darf ihre Verpflichtung angesehen werden, alles zu tun, um einen erneuten Fehlschlag zu vermeiden.

Wir wollten signalisieren, wir greifen an. Was ich in den ersten Spielen von ihr gesehen habe, stimmt mich optimistisch. Es war eine gute, eine richtige Entscheidung.

Und eine, die außerhalb des geplanten Budgets liegt.

Und ich bin dankbar, dass Partner, Freunde, ja sogar Fans Geld auf den Tisch legen, um zu unterstützen. Ohne diese zusätzlichen Förderer hätten wir es nicht gemacht.

Wird es bis zum Transferschluss am Freitag weitere Zugänge geben?

Nein. Es hängt immer auch mehr daran. Und wir reden hier von zwei Monaten. Für uns endet die Saison voraussichtlich im März.

Wenn der Klassenerhalt dann nicht geschafft ist?

Gelingt er nicht, wird es Gespräche in den Vereinsgremien, mit den Sponsoren und der DVL geben, und danach entscheiden wir. Wir haben, dafür bin sich sehr dankbar, Förderer, die sagen, wir unterstützen euch, ob in der ersten oder zweiten Liga. Und wir unterstützen euch mit einem ähnlichen Budget in der zweiten Liga. Damit haben wir eine Aussage zu einem Zeitpunkt, in dem niemand weiß, wie es sportlich ausgeht. Für dieses Jahr gilt eigentlich, wenn wir sportlich absteigen, nehmen wir die zweite Liga an.

Eigentlich?

Wir haben erst wieder gehört, dass wir mit Riethhalle, Sponsoren und Sportgymnasium ein so gutes Umfeld haben, dass es eine Schande wäre, nicht erste Liga zu spielen. Ich glaube, es wird – egal, wen es trifft – nach Saisonende ein Gespräch geben, ob ein Verbleib möglich ist.

Wird zweigleisig geplant?

Wir sind mit unseren Partnern bereits im Gespräch. Im Moment planen wir mit einem Erstliga-Budget auch für die kommende Saison. Das liegt auch daran, dass wir überzeugt davon sind, die Klasse zu halten.