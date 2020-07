Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwarz-Weiß Erfurt verpflichtet Mittelblockerin Jasmine Gross

Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt hat Mittelblockerin Jasmine Gross unter Vertrag genommen. Das teilte der Club am Freitag mit. Die 22-jährige US-Amerikanerin spielte in den vergangenen beiden Jahren für das Universitätsteam USC Trojans in Los Angeles. „Wir haben intensiv nach einer Mittelblockerin gesucht, deren Stärken sowohl im Angriff als auch im Block liegen und die gleichzeitig ein ausgewogenes Angriffsrepertoire mitbringt. Jasmine erfüllt diese Anforderungen perfekt“, sagte Trainer Dirk Sauermann.

Erst am Mittwoch hatte der Bundesligist die 21 Jahre alte argentinische Nationalspielerin Agnes Victoria Michel Tosi verpflichtet, ebenfalls für den Mittelblock.

