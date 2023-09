Schwarz-Weiß-Manager Völker: „Von der Qualität her können wir ganz oben mitmischen“

Erfurt. Zwischen Geschäftsführer-Tätigkeit, Jugend-Engagement und Olympia-Quali: Florian Völker hofft auf einen Startplatz der Volleyballerinnen in Paris. Der Schwarz-Weiß-Weg führt derweil einen Schritt zurück. Das soll den Club nach vorn bringen.

Zwei Erdumrundungen im Sommer durch die Nations League liegen hinter ihm. Deutschland – Japan – Deutschland – Brasilien – Vereinigte Staaten. An die 90.000 Flugkilometer. Und die Reise mit den „Schmetterlingen“ geht schon weiter. Am Donnerstag geht es für Florian Völker, 32, nach Polen. Wenn die deutschen Volleyballerinnen in Lodz um die Olympia-Qualifikation spielen, sitzt der seit diesem Sommer neue Geschäftsführer von Schwarz-Weiß Erfurt als Co. wieder mit auf der DVV-Bank. Kurz vor der Abreise wurde er in den Vorstand des Erfurter Vereins gewählt.

Zurück bei Schwarz-Weiß, nachdem Sie vor vier Jahren das Erstliga-Team trainiert hatten, und seit Dienstag im Verein für den Nachwuchsleistungssport verantwortlich. Sie scheinen einiges vorzuhaben in Erfurt?

Wir sind der größte und erfolgreichste Jugend-Volleyballverein in Thüringen. Leider führt das trotzdem nicht dazu, dass wir zum Beispiel in der Besetzung des Kaders für die zweite Bundesliga Liga Pro auf zahlreiche Nachwuchsspielerinnen zurückgreifen können. Die Bedingungen hier am Standort Erfurt sind gut. Die Frage ist, warum nicht genügend oben ankommt. Und ich dachte, wenn ich schon diese Frage stelle, habe ich durch die letzten Jahre im deutschen Nachwuchsvolleyball vielleicht die Expertise, die ich einbringen kann.

Klingt ambitioniert.

Das große Ziel ist, den Volleyball hier in Erfurt größer und erfolgreicher zu machen. Sowohl, was die erste Mannschaft als auch die Jugend-Teams betrifft, besitzt das Thema Nachwuchs und eigene Talente zu entwickeln eine absolut hohe Bedeutung. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar genauso wichtig wäre wie die Aufgabe als Geschäftsführer. Der Herausforderung stelle ich mich. Aber natürlich nicht allein. Ich hoffe, dass ich ein paar Ideen in den Vorstand hineingeben kann.

Zunächst begleiten Sie die Frauen-Nationalmannschaft bei der Olympia-Qualifikation. Sieben Spiele in neun Tagen. Die Gegnerschaft hat es unter anderem mit Polen, Italien und den USA in sich. Welche Chancen messen Sie dem Team bei, um als Gruppen-Erster oder -Zweiter das Ticket für die Sommerspiele zu lösen?

In diesem Turnier sehe ich Außenseiterchancen. Wichtiger für uns sind die Punkte, die es in der Weltrangliste zu verdienen gibt.

Inwiefern?

Der neue Qualifikationsmodus ist etwas kompliziert. Das Turnier jetzt ist die erste Runde, in der in drei Gruppen sechs Plätze für Olympia vergeben werden. Frankreich ist zudem als Ausrichter gesetzt. Neu ist, dass vier Plätze über die Weltrangliste vergeben werden. Das sind für uns die heißen Spots. Daher ist das Turnier in Polen sehr wichtig. Es gibt viele Punkte zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Jedes Spiel zählt. Bundestrainer Vital Heynen formuliert das Ziel, auf Schlagdistanz zu bleiben. Abgerechnet wird nach der Nations League im nächsten Jahr.

Sina Fuchs übernimmt als Kapitänin eine tragende Rolle im Schwarz-Weiß-Team. Foto: Sebastian Dühring

Welche Auswirkungen hätte es, wenn die Volleyballerinnen den Olympia-Zug verpassten?

Man muss dazu sagen, dass wir mit den Frauen letztmals 2004 bei einem olympischen Turnier dabei gewesen sind. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass Olympia für den Volleyballsport große Bedeutung besitzt. Ohne ginge politische wie finanzielle Unterstützung zurück.

Weil nach der „PotAS“-Analyse gefördert wird, was erfolgreich ist.

Die Analyse hat witzigerweise vor anderthalb Jahren gesagt, dass Leichtathletik sehr gut dasteht und dass der Basketball auf dem letzten Platz Sorgen haben müsste.

Inwieweit lässt sich Volleyball in dieses System einordnen?

Ballsportarten haben es schwer. Es gibt viele Ansatzpunkte. Uns würde grundlegend helfen, wenn alle Bundesliga-Vereine zielorientiert Nachwuchsarbeit betreiben. Das ist gerade in der zweiten Liga aus dem Ehrenamt heraus nicht ganz einfach.

Es fehlt an Quantität?

Wir hatten gerade das Beispiel mit unserem Bundestrainer durchgerechnet. Er arbeitet in der Türkei. Dort gibt es ungefähr 400 türkische Profivolleyballerinnen. In Deutschland liegen wir vielleicht bei fünfzig.

Zurück zu Schwarz-Weiß. Sie leiteten vor vier Jahren selbst als Trainer bei den Erfurtern einen Entwicklungsschritt mit ein. Nun führt der Weg mit einem Neuanfang in der zweiten Liga Pro weiter. Der richtige Schritt?

Der Verein ist in der ersten Liga auf der einen Seite echt vorangekommen. Eigener Boden, eigenes Banden-System. Das zeigten auch die vielen 3:2-Ergebnisse. Auf der anderen Seite ist man über die Belastungsgrenze hinausgegangen. Ein Motor kann nicht dauerhaft im roten Bereich drehen. Die Zeit, in der das ginge, ist aufgebraucht. Aber ich würde es nicht als Neuanfang deklarieren wollen.

Wie würden Sie es bezeichnen?

Der Zuschauerschnitt war im vergangenen Jahr am höchsten in den Erstliga-Jahren. Es sind durch meine Vorgänger viele gute Dinge geschaffen worden, etwa auch, was Eventisierung oder Außendarstellung betrifft. Wir können auf Vieles aufbauen, müssen wir uns in der Struktur trotzdem etwas anders aufstellen. Es sind zwölf neue Spielerinnen, es ist ein neuer Geschäftsführer. Aber wir haben stabile Un­terstützung unserer Partner. Die ist gewachsen. Ich sehe es als Anknüpfen. Wir fangen nicht bei null an.

Die Mannschaft hat ihre erste Pflichtaufgabe mit dem Gewinn des Landespokals erfüllt. Die Saison beginnt in gut zwei Wochen. Wo sehen Sie Ihre Mannschaft in dem neuen Umfeld?

Wir sind eine junge Mannschaft. Spielerinnen wie Sina Stöckmann und Lara Darowski kommen aus einem Erstliga-Umfeld, sind aber erstmals in einer verantwortlichen Position. Ein wichtiger Anker wird Sina Fuchs sein. Sie ist auch Kapitänin. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, den Kader nach unseren Wünschen aufzustellen: mit einem Drittel Spielerinnen aus Erfurter Reihen, einem Drittel deutschen Spielerinnen und einem Drittel Ausländerinnen. Von der Qualität her können wir ganz oben mitmischen und gehören sicher auch dorthin. Trotzdem sind die Herausforderungen groß.

Die da wären?

Die Spielerinnen müssen etwa zeigen, ihre Leistung über 24 Partien abzurufen. Das wird ein spannender Teil sein, inwieweit wir gegen eingespielte Teams bestehen.

Vorn dabei zu sein hieße, die Rückkehr in die erste Liga in Betracht zu ziehen. Ein Thema?

Es wäre zu früh, darüber eine Debatte zu führen. Ich will nichts ausschließen. Eine Rückkehr hinge von vielen Fragen ab. Was für einen Wettbewerb gäbe es? Gäbe es überhaupt einen Wettbewerb für uns in der ersten Bundesliga? Damit meine ich Teams, die auf unserem Leistungsniveau stehen. Das Ganze wäre ohnehin auch von finanziellen Faktoren abhängig.