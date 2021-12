Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen bringen sich selbst um Lohn

Analysieren, Kräfte sammeln, neu angreifen: Am kommenden Mittwoch (22. Dezember) steht gegen Straubing das nächste Spiel für die Erfurterinnen an.

Erfurt. Das Erfurter Team muss im Fernsehspiel des Abends beim USC Münster eine bittere 0:3-Niederlage hinnehmen.

Die Erstliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt mussten im Duell beim Mitkonkurrenten Münster ein schmerzhaftes 0:3 (-20, -20, -25) schlucken. Dem Team um Coach Konstantin Bitter fehlten am Freitag in einem Auf und Ab nicht unbedingt die Fähigkeiten, um beim auf Rang sieben vorgerückten USC etwas mitzunehmen, aber die Reife und gegen Ende der Biss. Im extra hart umkämpften dritten Satz ließ Erfurt mit der nachverpflichteten US-Amerikanerin Rachael Fara drei Satzbälle ungenutzt. Münster verwandelte den ersten Matchball eiskalt. In den ersten Sätzen sind die Gäste ebenso wenig chancenlos gewesen. In der entscheidenden Phase aber leisteten sie sich einfache Fehler, die Münster den Weg ebneten, die Durchgänge ungefährdet zu gewinnen.