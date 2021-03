Schwarz-Weißer Abschluss spiegelt eine triste Spielzeit

Münster. Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt bleiben auch zum Saisonfinale in Münster nach einem 0:3 ohne Sieg im neuen Jahr.

Meghan Barthel fand keinen Grund, sich über die Auszeichnung als beste Schwarz-Weiß-Spielerin zu freuen. Ihr Team hatte soeben beim USC Münster mit 0:3 verloren. Und die Zuspielerin selbst hatte sich mit „Hexenschuss“ auch dank der Hilfe des USC-Physiotherapeuten vor Ort durch die Begegnung gebissen. Sie musste da durch, weil mit Madelyn Cole die andere Erfurter Zuspielerin ausfiel.

Ein Trost für Barthel war es wahrlich nicht. Denn die Erfurterinnen blieben nach dieser Niederlage im Jahr 2021 in allen neun Begegnungen ohne Sieg. Hoffnungen, diesen final doch noch zu holen, hatte das Team allemal. Die engen 2:3-Niederlagen gegen Aachen und Suhl nährten diese durchaus. Indes: Sie trogen. Ehe sich die Gäste so richtig auf dem Münsteraner Parkett wähnten, hatten sie den Auftaktdurchgang wegen einer fehlerhaften Leistung hergeschenkt.

18:10-Führung kann nicht in einen Satzgewinn umgemünzt werden

Und das Spiel fand in einer schier negativen Endlos-Schleife seine Fortsetzung. Die Gäste um ihre im Angriff allein überzeugende Rica Maase (13 Punkte) waren wieder einmal nicht fähig, selbst einen 18:10-Vorsprung in einen Satzgewinn umzumünzen und verloren noch mit 24:26. Der Knackpunkt in der Partie. Und ein Spiegelbild der gesamten Saison.

Zwar wehrten sich die jungen Damen um Trainer Gil Ferrer Cutino mit dem Mute der Verzweiflung, kamen im Finish des dritten Durchgangs noch mal auf 23:24 heran. Der USC aber konnte sich auf seine überragenden Außenangreiferin Nele Barber, mit 20 Punkten Top-Scorerin der Partie und zur besten Spielerin der Begegnung gekürt, verlassen. Für beide Teams ein Muster ohne Wert. Münster hatte schon zuvor die Playoffs verpasst. Und die Schwarz-Weißen wären ihre „Rote Laterne“ auch bei einem Sieg nicht mehr losgeworden.

Für die Erfurterinnen endet eine Saison, die man sportlich als die schlechteste seit langem bewerten muss. Zweifelsfrei war das neu verpflichtete Personal aus Übersee deutlich schwächer als das der letzten Spielzeit.

Für den Verein Schwarz-Weiß Erfurt gilt ab sofort: Alles zu hinterfragen und sich neu aufzustellen. Junge veranlagte Spielerinnen der deutschen Eliteclubs, die dort wenig Einsatzzeiten bekommen wie die einzig überzeugenden Michelle Petter, Rica Maase und eben auch Meghan Barthel, könnten eine Möglichkeit sein. Für die „Unabsteigbaren“ gibt es – das ist das Positive – auch in der nächsten Saison die Chance auf den Erhalt der Eliteliga.