Schwarza im Fußballtestspiel erfolgreich

Am Ende wurde es in diesem Test zwischen Kreisliga-Spitzenreiter und Kreisoberligist noch deutlich. Dabei trafen in dieser Begegnung zwei Teams aufeinander, die nach den jüngsten Entwicklungen im Thüringer Fußball-Verband (TFV) in der kommenden Saison wohl Liga-Konkurrenten sind. Doch beide Seiten wollten den Test trotz des nun doch möglichen Aufstieges nach dem Saisonabbruch durchführen.

Für beide war es das erste Testspiel. Nach zwei Trainingseinheiten absolvierte das Team des Schwarzaer Trainerduos Bresigke/Schulz ihre erste Vorbereitungspartie.

Die erste Chance hatten die Gäste aus dem Gemeindetal, aber Kapitän Oschmann verzog knapp. Die TSG strahlte Torgefahr aus, als sie nach Abspielfehlern schnelle Konterangriffe initiierte. Beide Mannschaften zeigten Respekt voreinander und mussten mit der Hitze von 34 Grad aber erst einmal klar kommen. Und so kam man zwar ab und an in die Strafräume, aber das erste Tor wollte auf keiner Seite fallen.

Nach torloser erster Halbzeit erhielten auch die Ergänzungsspieler ihre Einsatzzeit. Die Gastgeber übernahmen nun das Kommando und die Schwarzaer Defensive war jetzt gefordert. Als Neuzugang Mark Angreifer Oschmann anspielte, behauptete er den Ball und ließ dem TSG-Torwart keine Abwehrmöglichkeit.

Nur zwei Minuten später bediente Stegemann Oschmann. Er spielte zum besser postierten Matiss, der von der Strafraumgrenze mit sattem Vollspannschuss auf 2:0 aus Schwarzaer Sicht erhöhte. Als Torwart Herzog eine Flanke von rechts nicht zu fassen bekam, erzielten die Gastgeber durch Kästner den absolut verdienten Anschlusstreffer. Deren Glücksgefühl und die Hoffnung auf einen schnellen Ausgleich war nur von kurzer Dauer. Oschmann wurde im Strafraum unfair von den Beinen geholt. Max Kleinspehn stand nun kurzzeitig im Blickpunkt. Nach zwölfmonatiger Verletzungspause wurde er mit viel Beifall eingewechselt. Er hatte genügend Selbstvertrauen und verwandelte den folgenden Strafstoß souverän zum 1:3.

Abschließend wurde das 1:4 bejubelt, als der Ball über die Stationen Heerwagen und Kleinspehn lief und Jäger wenig Mühe hatte, zum Endstand vollenden.

Für den Schwarzaer Fußball-Abteilungsleiter Andreas Granowski und die Akteure, samt Anhang war es ein gelungener Nachmittag. Aber auch die Gastgeber dürften mit ihren Auftritt - trotz der Niederlage - zufrieden sein. Zumal ja beiden Teams noch mehr als ein Monat Zeit bis zum Punktspielstart bleibt. Sowohl Remschütz als auch Schwarza sah man an, dass sie noch nicht richtig wieder in Tritt sind.