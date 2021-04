Schwimm-Bundestrainer: Michael Groß "bereit, uns zu helfen"

Berlin. Bundestrainer Bernd Berkhahn hätte sich vor der finalen Olympiaqualifikation der Schwimmer in Berlin an diesem Wochenende Klarheit auf dem vakanten Posten des Leistungssportdirektors erhofft.

"Natürlich wünschte ich mir, dass wir einen starken Direktor Leistungssport hier hätten", sagte Berkhahn. "Das beeinflusst natürlich auch meine Arbeit - ganz klar, gar keine Frage."

Der DSV hat Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen freigestellt. In einem kritischen Brief an Präsident Marco Troll und den DSV-Vorstand sprachen sich unter anderem Berkhahn und Athletensprecherin Sarah Köhler für eine Rehabilitierung von Kurschilgen aus. Sollte dies nicht zeitnah möglich sein, schlagen sie den dreimaligem Olympiasieger Michael Groß als Interimslösung für den Posten vor. "Der Michael ist bereit, uns zu helfen, und möchte uns unterstützen", sagte Berkhahn. "Aber soweit ich das weiß, gibt es keine Einigung zwischen dem Vorstand und Michael Groß."

Zur Position aus dem Brief stehe man weiterhin, sagte Berkhahn, der Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock in Magdeburg trainiert. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hatten die Unterzeichner dem Vorstand Termine für eine Videokonferenz vorgeschlagen. "Ein Gespräch steht dazu weiterhin aus. Das ist also immer noch ungeklärt", sagte Berkhahn. "Wir erhoffen uns da natürlich möglichst schnell eine Lösung und auch eine wirklich gute Lösung für den Leistungssport."

© dpa-infocom, dpa:210415-99-215013/2